學測考前一週關鍵指南 名師拆解時事考點
[NOWnews今日新聞] 學測倒數不到一週，12萬考生即將在週末「上戰場」。全國高級中等學校教育產業工會邀請各科老師，講解學測考試重點，包含數B做題策略等，NOWNEWS整理如下，並建議考生留意新聞事件如，美國加州野火、馬太鞍堰塞湖、非洲豬瘟疫情、美國關稅等時事。
數學
數A
數學A雖然難度較高，但師大附中老師林煜家，建議考生首要把握基本題，進行地毯式複習不熟悉題目。近年幾何題型比例增加，應重視圖形背後的幾何意涵，答題時可以畫圖理解題意、尋找解題關鍵。多項式函數、除法原理、排列組合及期望值為每年必考部分，三角比則常與其他單元結合。若考試過程遺忘公式，可以先翻到試卷末頁查看是否有提供參考公式。
數B
成淵高中老師陳正鴻表示，數B難度適中且取材貼近生活，第二冊的排列組合與第四冊二階方陣等等為必考。他建議考生先花30分鐘完成手寫跟選填題，接下來做單選再做多選題，最後留10分鐘畫卡跟完成多選題猜題，「通常正確選項不超過3個以上，也會有答案只有1個選項」。
自然
地球科學
建國中學老師李文禮指出，留意時事，如2025年1月南加州野火造成29死亡、20萬人撤離，主因是2024年夏末風暴系統影響太平洋西北部跟北加州，但南加州卻沒有帶來降雨而逐漸進入乾燥，是從聖嬰現象向反聖嬰現象的結果。再者，加州內陸跟沿海有強烈季節性下坡風，因為絕熱增溫而乾燥，容易引起野火。
李文禮也說，地震如緬甸地震造成5500人死亡，也展現場址效應，使地震波傳遞至1000公里外的泰國曼谷引發高層建築物因共振倒塌，考生須具備判斷右移斷層等構造能力。相對之下，去年堪察加半島地震，雖然規模屬於前十大地震，但是人口稀少較無災情。 此外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖的成因，反映了颱風環流雨勢誘發山崩與溢流的過程，與過往莫拉克颱風引發的小林村滅村慘案類似。
物理
建中老師王鈞指出，物理科過往有將AI、比特幣能源計算及綠色能源納入題材，考生需適應長文閱讀並強化圖表解析力，提醒在考試一周要把生理時鐘調整成跟學測作息同步。
化學
附中老師張荊壢表示，注意跨科題目，如空氣污染、水資源、太陽能、風能等，今年時事題建議留意2025年諾貝爾化學獎中「有機金屬骨架」概念，可擴大到在沙漠取水、廢水過濾等，同時需熟練基礎化學中的反應熱、濃度換算與化學式運算。
生物
景美女中老師游雲霞說，留意去年台中爆發的非洲豬瘟屬於DNA病毒，而一般豬瘟則是RNA病毒，不是相同型別病毒。另外，環境變遷如冰島出現蚊子反映的氣候屏障破壞、生物多樣性與演化壓力，也是核心考點。
英文
明倫高中老師毛顯鶯建議，進行錯題回顧與高頻考點複習，考生應針對弱項大題進行強化，理解單字在不同例句中的文意，而非死背單一語意。她強調，考前避免做新題目、背新單字 ，同時不需要被冷門語法，但較高階的考生可以把這類語法應用在作文中。
國文
國文綜合測驗
內湖高中老師張翼鵬說，國文閱讀應視為洞察作者意圖的「反向工程」，考生須在閱讀過程中精準提取文本意旨，推論文句、提取本文意指。
國文寫作
基隆女中老師洪菁穗表示，知性題側重分析歸納與觀點表達，情意題則強調引文延伸與感官聯想。考生在審題時必須精準圈出關鍵字，從關鍵段落中找出脈絡，建議確立論點，掌握「精準審題、扣題發揮」的原則。
社會
地理
師大附中老師何榆指出，近三年命題多採素養導向情境，難度屬中等，僅少數偏難。考生應優先掌握課綱基礎概念，如中地理論與區位變遷等，避免背了專有名詞卻又混淆。她舉例，新冠疫苗生產鏈、台灣晶片的全球分布等都是近年出現過的考題。此外，地理技能的判讀不可忽視，包含經緯度、垂直座標、GIS空間分析與等高線資料（網格與向量）的轉換。
何榆建議考生攜帶尺與螢光筆，標註關鍵字，以及準備繪圖題；她強調「與其匆匆忙忙看考題找答案，不如從從容容看完考題再依序作答」。由於考題生活化，考生可以留意，如美國關稅議題、馬太鞍堰塞湖、非洲豬瘟等。
公民科
內湖高中老師莊易霖指出，重點為經濟、政治與法律三大領域。經濟側重資源配置，涉及絕對利益法、相對利益衡量，或是產出如何交換，或是政府介入後可能會讓生產效率降低或是提升。政治則是聚焦權力配置，包含中央與地方權限劃分、各國政府體制比較（如內閣制與雙首長制）及選舉制度的差異。她舉例，可以留意，日本首位女性首相、花蓮鏟子超人、政府普發現金一萬元等。
歷史
歷史科命題呈現「略古詳今」趨勢，建國中學老師莊珮柔表示，近年出現歷史學研究成果加入學測，因此可以看相關研究新聞，如中東戰爭結束後，以阿關係與伊斯蘭歷史，特別是法律與政治相關可能是合科考題重點。又或是世界經濟發展脈絡、戰後台灣經濟史發展等可以留意。
莊珮柔說，考生不要背108課綱前的考古題，整理近年的考題就好，並且留意多元主義、反種族主義、檢討帝國主義對近代世界的影響等。她也說，頂大醫學系採計社會科將改變競爭態勢，社會科考生增加，壓縮原本以社會組頂大科系為目標的學生，要有務實準備分科測驗的準備。
