學測考差「台大夢碎」 老爸用地圖暖心安慰 萬人感動哭

今天是大學學測最後一天，一名網友分享，女兒因學測失利，可能無法錄取台大而心情沮喪，為了安慰她，原PO打開手機地圖，以開車走錯路為例說明，導航不會責怪走錯路，只會重新規劃路線，因為繞一下也能到家；人生亦然，換條路走同樣能達標，許多網友聽了超感動，留言大讚「超棒的爸爸」。

一名網友在社群平台Threads分享，學測第一天，他的女兒從考場出來時，隨即哽咽地說「本來想去台大的，現在可能連上國立大學都有危險。」

面對心情沮喪的女兒，原PO打開Google Map說「我常開車走錯路，妳說導航會怎樣？它會幫妳重新規劃路線，不會罵妳為什麼走錯路，它只會告訴妳前方右轉，繞一下也能到家。吃飽了，我們換條路走，人生也能達標。」

貼文感動許多網友，吸引超過4萬人點讚，「超棒的爸爸」、「大格局思維，很多人一輩子活在沒上第一志願的遺憾裡，謝謝這位爸爸溫柔接住女兒的不安」、「國文和英文都考爆的我，看完這篇已經哭了」、「想跟妹妹說學測只是人生中的一個分號，並不是句號」、「如果當年我爸爸也跟我這麼說，也許我的人生不會空白這麼多」。

