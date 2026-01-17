學測考巴西龜！考生新問候語：你26°C出生？

▲學測自然考「巴西龜性別」！考生互虧：你26°C出生的喔？（圖／大考中心）

[NOWnews今日新聞] 115年學測自然科考完，其中一道關於巴西龜的題目，引起考生關注！有考生在Threads發文，稱考完遇到同學劈頭就問「你26°C出生的喔？」網友笑到崩潰，紛紛討論起「巴西龜迷因」。

這道「烏龜題」到底在考什麼？題目指出，巴西龜性別由孵蛋時的溫度決定：26°C孵出雄龜，32°C孵出雌龜。背後原理涉及Dmrt1基因，在不同溫度下的表現差異，是標準的分子生物學考題。

沒想到考生秒將「溫度決定性別」變成迷因。原PO一句「你26°C出生的喔？」直接變成115學測自然科考生認證，有人直呼「超煩，我要笑瘋」，有人跟風造句「原來他們都巴西龜」、「同學是巴西龜」，更有人留言「沒有，我32度」。

事實上，這類「科學結合生活」的考題，雖然在作答時讓人燒腦，卻也讓艱澀的知識變得平易近人，不僅讓大家學到巴西龜冷知識，意外地緩解考場上的壓抑氣氛。

