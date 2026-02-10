學測考生帶「中職吉祥物」應試 遭判違規！反被扣2級分

【即時中心／綜合報導】大考中心10日召開會議，統計今年學測試場共有931件違規，較去年增加402件。其中最多為未攜帶有效證件252件，佔比約44.84%；另有1574件考生未在簽名欄上簽名。而有一名考生攜帶樂天吉祥物「猿氣小子」的玩偶應試，被監試人員發現，大考中心認定違規，扣減該科2級分。

據了解，該名考生在數學A科目測驗時，將「猿氣小子」高15公分的玩偶放置桌面上，隨後被監試人員發現，移放到臨時置物區。

大考中心則對此表示，考生「攜帶非應試物品」進入考場，依規定扣減該科2級分。

此外，今年學測試場共有931件違規，比去年增加402件，約增加76%。其中違規最多為「未攜帶有效證件」252件，佔比44.84%，較去年減少11件；另有1574件「未在簽名欄上簽名」，較去年增加188件。

