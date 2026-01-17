學測考生急喊「救救英文」！蔡英文1句20萬人暖爆：1次考試不會決定人生

政治中心／黃韻璇報導

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動，幽默風趣的發言每每引發討論。115學年度學測於今（17）日登場，一連三天，逾12萬1500人應試，蔡英文也發文鼓勵考生，暖心喊話「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」。

蔡英文16日晚在Threads上發文鼓勵將考學測的高中生，提到這幾天有好多高中生留言給她，希望蔡英文救救他們的「英文」考試，蔡英文幽默道「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」，並暖心喊話考生們「其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油！」

蔡英文也強調，「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油！全力以赴就是了」。有中山女高的學妹留言「學姐，中山的英文段考一直都是這個難度嗎？我也需要被拯救」，對此，蔡英文則透露「我高中成績也是倒數的」。

蔡英文的貼文吸引超過20萬網友狂讚，網友紛紛留言表示「一開始我以為蔡英文的父母希望她從小學好英文才給她取這個名字，然後我還問了ChatGPT，結果發現不是」、「嚇死人的讚數，小英可以開團購了吧」、「小英總統，我當年指考英文考很爛但現在過得還不錯，感謝民進黨執政解救22K」、「當年被您的一句話深深感動『會留下一個更好的國家給大家』，謝謝您真的做到了」。

