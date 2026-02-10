學測考生未帶證件「從口袋拿出手機」打給家人 3科累計扣6級分

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

大考中心今（10）日審議學測違規狀況，今年有考生在英文科考試時因遺失身分證，僅用無照片健保卡應試，並走出教室從口袋拿出手機欲打電話給家人，因此該科被扣4級分。雖然考生後來補交證件遺失證明，但因國綜、國寫未提供，上述三科累計被扣6級分。

考生在英文科考試時被發現未攜帶有效證件。（示意圖／Unsplash）

該名考生在英文科考試時被發現未攜帶有效證件，監試人員雖允許致電家長，但考生走出教室後直接從口袋拿出手機撥打，因此被認定隨身攜帶手機，違反考試規定。對此，考試委員認定英文科扣3級分，加上未帶有效證件，總計扣4級分。國綜、國寫考試使用無照片健保卡應試，各扣1級分。

後來考生補交警局遺失證明，依照過往案例，有遺失證明可以不扣分，因此其餘科目不再扣分；但因隨身攜帶手機及部分科目未攜帶有效證件，仍累計扣6級分。

另外，大考中心也說明，若考生在考試期間飲水服藥或使用藥物，需事先申請，未申請則扣1級分。本次考試有考生使用眼藥水，按照現行規定未列入扣分範圍，但未來大考中心將修訂考試規則，未來有類似行為會納入扣1級分。

大考中心表示，今年學測共有12萬1535人報名，比去年增加354人；違規案件則大幅增加，共931件，比去年529件多出402件，增幅達76%。其中最常見的違規是未攜帶有效證件，共252件，占全部違規的約45%；另有1574件考生未在簽名欄簽名，比去年增加188件。

