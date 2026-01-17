學測考生求救「英文」考試！蔡英文神回這句

▲蔡英文透露，這幾天有好多高生留言要她救救「英文」考試，笑稱「我救不了你們的英文考試」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.30 ）

[NOWnews今日新聞] 115年學科能力測驗今（17）日登場，前總統蔡英文昨透露，這幾天有好多高生留言要她救救「英文」考試，並笑稱「我救不了你們的英文考試」，不過，她也不忘鼓勵高中生們，「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」。相關發文引起網友笑翻，截至目前為止，更吸引21萬網友按讚。

蔡英文近來活躍於社群平台，她昨天在社群平台Threads發文說，這幾天，有好多高中生留言給她，要她救救他們的「英文」考試，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」。

接著，蔡英文也不忘勉勵學生，「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油！全力以赴就是了！」

相關言論讓網友笑翻，截至目前為止，吸引21萬網友按讚，有網友說，「笑死，小英總統的退休生活是每天在滑手機上網嗎？」「可是總統，您的英文好的跟鬼一樣欸」。

