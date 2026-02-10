學測考生逾時強行入場、2考科用手機遭取消資格 遺失身分證又未關手機英文被扣4級分
大學入學考試中心考試委員會今天舉行委員會議，審議115學年學科能力測驗考生違規事宜。有考生超過入場時間，經制止後仍強行入場，另一名考生在兩考科都被發現違規使用手機，兩人都被取消考試資格。還有考生第二天應試時身分證遺失，英文、國綜、國寫等3考科各被扣1級分，且英文科因攜帶未完全關機的行動電話，再被扣3級分，總計扣4級分。
閱卷組提報違反答題卷作答規定為931件，例如有考生畫表情符號，或在化學結構式、座標圖上畫笑臉；依簡章規定，在答題卷「確認後考生簽名」欄以外部分書寫考生姓名或顯示身分，或於作答區書寫與答案無關之文字或符號，皆扣減該節1級分。
考區提報違反試場規則有562件，以未攜帶應試有效證件正本最多（252件，44.84%）；其次為考試開始鈴響後，發現考生攜帶行動電話未完全關機（73件，12.99%）；考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答（58件，10.32%）。
英文科考試時，有考生在9時41分時才進場，兩名監試人員對時後告知考生已逾規定可入場的20分鐘，但考生堅持入場並就座應試，監試人員為免影響其他考生作答，先讓考生作答，試畢告知考生可能被取消考試資格。
大考中心考試委員會經討論後，認為這名考生經制止後仍強行入場，依簡章規定，取消考生的考試資格，等於各科都無成績。
另一名考生在數A考試結束後，被其他考生舉報疑似違規使用手機，後來監試人員在自然、國綜考試時皆發現這名考生將未關機的手機放在身上，且於考試中將手機放在兩腿間並用左手滑螢幕。
大考中心考試委員會經討論後，認為這名考生連續違規，情節重大，已嚴重違反考試公平性，決議取消其考試資格，等於各科都無成績。
另外，有考生在第一天考完學測後，將身分證放在試場座位的抽屜中，第二天應試時發現身分證遺失，監試人員請考生聯繫家長送其他證件，但考生離座後，自口袋中取出未關機的行動電話，考生家長於第三天學測才提供證件遺失的報案證明。
大考中心考試委員會經討論後，決議持報案證明的第三天考科（數B、社會）不扣分；第二天考科（英文、國綜、國寫）因未攜帶應試有效證件正本，且於考試結束鈴聲響畢前仍未送達，3考科各扣1級分；英文科因攜帶未完全關機的行動電話，再多扣3級分，英文總計扣4級分。
其他人也在看
北捷又傳有人亮刀？警衝現場查無人 女子疑謊報「下場慘了」
社會中心／黃恩琳、吳志恆 新北報導台北捷運又驚傳有人亮刀，不過，警方一查，疑似謊報！9號晚上7點多，一名女子搭捷運到新店捷運站，下車時通報，看到有一名老伯伯帶刀，大批警力立刻衝到現場，但卻沒看到所謂的亮刀男子，事後找到這名女子，她卻含糊其辭，最後依未指定犯人誣告罪嫌送辦。
北檢「挖到證據」搜索高金素梅？傳「觸碰2紅線」內幕曝
政治中心／綜合報導無黨籍山地原住民選區立委高金素梅，今（10日）驚傳遭搜索，包括其陽明山住處與國會辦公室，北檢隨即證實此事，但案由暫時不方便說明。根據《憲法》條文，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁，檢方如欲逮捕必須先經立法院許可。不過作家趙曉慧直言，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒免死金牌；檢方此次大動作搜索立委，也代表掌握「相當程度」的證據。
今年大學學測違規 未攜帶應試有效證件仍居首位
115年(2026年)大學學測已經結束，大考中心今天(10日)公布今年學測考生違規情況，根據統計，違反試場規則的考生計有562件，較去年減少98件，但其中最大宗的還是沒有攜帶應試有效證件。其他則包括未於「確認後考生簽名」欄簽名，以及在作答區書寫與答案無關的文字或符號等。 2026年大學學測已經在1月中旬結束，大考中心10日公布今年的考生違規情況。根據大考中心統計，今年違反答題卷作答規定的考生總計931件，較去年增加402件，主要違規情況就是在作答區書寫與答案無關的文字或符號。 大考中心有提供幾件違規試卷內容，包括於試卷上作畫等，大考中心主任張新仁特別提醒考生，考試盡量看題目的引導去推論答案，心思還是放在作答為佳。她說：『(原音)我還是要提醒考生，考試重點你必須要把握時間，也同樣發揮思辨的能力，去看看題目給我們的引導，然後去推論最有可能的答案是甚麼，可以把時間多一點放在作答。』 另外今年經考區提報違反試場規則的考生計有562件，其中未攜帶應試有效證件的違規數最多達252件，佔總數的44.84%。第二名則是考試開始鈴響後，發現考生攜帶行動電話，未完全關機。其他違規樣態還包括考生於考試結束鈴
高金素梅涉「反滲透法」遭調查 疑選舉經費中有中國資金
社會中心／綜合報導無黨籍立委高金素梅，今天（週二）早上，傳出她位在陽明山的住處，以及國會辦公室，遭檢調人員搜索！據了解，檢調單位接獲情資，有證據顯示高金素梅參選立委時，疑似有中國資金，當成競選經費，違反反滲透法！檢調在蒐證告一段落後，發動搜索約談！高金素梅隨後被帶往國安站訊問。
財神爺降臨「瘋狂敲門」彩券行爆紅 網笑翻：太冷想進去躲一下
年關將至，台灣彩券公司推出不少新款刮刮樂，今天（9日）威力彩頭獎又上看11.5億元，不少民眾都把握這段時間，特意跑去彩券行試試手氣，希望能夠一夜致富。新竹一間彩券行的門口，就被網友目睹到「財神爺降臨」而且還瘋狂的「敲門」，由於昨天（8日）寒流報到，有網友就開玩笑稱，財神爺一定是太冷了，想進彩券行避寒，才會這樣瘋狂敲門，而網友拍下的「財神爺敲門」影片已經在Threads上爆紅，超過140萬人次瀏覽。
梅根拋哈利王子獨自跑趴！ 「30萬元禮服」加身制霸全場
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，定居加州洛杉磯。近日梅根獨自出席慈善活動，身穿一襲總價近新台幣30萬元的禮服亮相，散發濃厚「老式好萊塢」經典氣場，成為全場焦點。
逾時強行入場、2考科用手機 學測考生遭取消資格
（中央社記者許秩維台北10日電）大考中心考試委員會今天審議學測違規，有考生超過入場時間，經制止後仍強行入場，另一名考生在2考科都被發現違規使用手機，兩人都被取消考試資格。
WBC／感受實戰氛圍！台灣隊2場練習賽戰台鋼雄鷹 開放球迷索票入場
世界棒球經典賽（WBC）3月開打，為讓選手提前進入比賽狀態、實際感受球迷進場實戰氛圍，台灣隊2月13、14日將在高雄澄清湖棒球場和台鋼雄鷹打自辦練習賽，2場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費），歡迎球迷朋友踴躍進場，近距離感受台灣隊球星風采，一起為Team Taiwan加油！
中山醫實習醫學生拍手術室照片發IG限動 恐違醫療法 可罰25萬
台中有實習醫學生拍攝手術室畫面，並發在Instagram限時動態。台中衛生局啟動調查，涉案人員為中山醫學大學醫學生，院方已責成醫教部、醫學系處理與輔導；該行為恐涉違反醫療法，最重可處新台幣25萬元罰緩。
東京JR站旁傳命案！鐵軌旁驚見「腐爛無頭屍」
驚悚！日本東京町田市今（10）日接獲通報，指稱鐵道路線附近發現一具「沒有頭部的遺體」，目前警方已介入調查。由於遺體出現嚴重腐敗情形，目前無從得知任何身分資訊。
設「台灣代表處」是台灣、立陶宛共識！外交部：目前沒有討論更名
立陶宛新任政府反思先前的對台政策，總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前受訪時直言，允許以「台灣」為名設立代表處是項大錯誤。對此，外交部今（10）日強調，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論。
冬奧》余睿女子越野滑雪完賽寫歷史：台灣是我喜歡的國家！
2026米蘭—科爾蒂納冬季奧運開幕後，我國台美混血選手余睿率先登場，女子「10+10公里兩項賽」以1小時3分57秒5拿到52名，成為史上首位代表台灣角逐奧運越野滑雪並順利完賽的女將。「能夠代表台灣站上冬奧舞台真的非常開心，台灣是我深愛的國家，加油！」余睿母親來自台灣，父親為美國人，從小熱愛戶外運動的
高山滑雪天后帶傷拚冬奧 范恩失控重摔夢碎
（中央社科爾蒂納戴比索8日綜合外電報導）美國滑雪名將范恩追逐奧運榮耀的冒險一搏儘管在驚呼聲中收場，傳奇而且充滿高低起伏的職業生涯依然讓她成為高山滑雪界指標性人物。
美貿易代表警告韓國，非關稅壁壘磋商若無進展，關稅恐回升至25%
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，韓國政府表示，美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)已向韓方發出最後通牒，若兩國在解決非關稅貿易壁壘方面未能取得實質進展，美國將把韓國輸美商品的關稅由目前的15%調回至25%，以改善美國對韓國日益擴大的貿易逆差。韓國外長趙顯週一(9日)出席國會問政會時指出，格里爾強調美方「不帶任何情感地」追求縮減逆差，並對韓國市場的非關稅障礙及投資進度緩慢表達強烈不滿。此次關稅威脅主要源於總統川普對去年11月簽署的貿易協定執行進度感到不滿。根據該協定，韓國承諾對美投資3500億美元以換取15%的優惠關稅，但目前法案仍卡在韓國國會。美方點名的非關稅壁壘包括韓國對Google及電商平台酷澎(Coupang)的監管行動、農產品進口檢疫措施，以及汽車與藥品的認證要求。美方認為這些法規對美國企業構成歧視，要求韓方迅速排除障礙。為化解關稅危機，韓國國會於週一(9日)召開全體會議，一致通過成立專責審議《關於韓美戰略投資管理的特別法案》的特別委員會，目標是在3月9日委員會期限屆滿前完成立法程序。韓國產業通商部長官金正官表示，若能透過立法落實投資承諾，美方暫緩上調關稅的可能性較
台美混血正妹余睿超吸睛 首位台灣選手冬奧越野滑雪完賽新紀錄
2026米蘭—科爾蒂納冬季奧運於台灣時間7日凌晨3時盛大開幕，越野滑雪選手余睿（Sophia Tsu Velicer）代表台灣出賽，成為台灣史上首位站上冬奧舞台的女子越野滑雪選手，她也以1小
國際熱議》日本新局！從重金屬鼓手到「鐵娘子」：日本首相高市早苗的權力進擊路
日本眾議院選舉，日本首相高市早苗帶領的自民黨獲得壓倒性勝利，單獨拿下 316 席。不僅成為二戰後首個在眾議院席次突破三分之二門檻的政黨，還創下戰後單一政黨最多席次的紀錄，締造自民黨歷史最佳選舉成果。「我當時覺得，她是一個會開創自己命運的人，」與高市早苗同樣曾在松下政經塾（Matsushita Institute of Government and Manag......
跨國躲4年！外役監逃犯康育豪桃機入境秒被逮 一票員警喊謝天謝地：終於不用怕誤觸嗶嗶叫了
曾引發全台關注的花蓮自強外役監脫逃犯康育豪，在潛逃近4年後，終因無法繼續在境外躲藏，於5日從中國搭機返台，隨即在桃園機場落網。桃園地檢署6日複訊後，已將這名身揹多項通緝、作風兇狠的受刑人發監執行，終結其漫長的逃亡生涯。對此，不少員警都在Threads上直呼「謝天謝地！終於小電腦不用怕不小心按到突然嗶嗶叫了...」
WBC/中華隊比賽免費看！ 和台鋼雄鷹打練習賽開放進場
世界棒球經典賽將於3月開打，教練團為讓選手提前進入比賽狀態、實際感受球迷進場實戰氛圍，中華隊將於2月13、14日於高雄澄清湖棒球場邀請台鋼雄鷹舉辦自辦練習賽，兩場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費），歡迎球迷朋友踴躍進場，近距離感受中華隊球星風采，一起為Team Taiwan加油！
黎智英觸犯《香港國安法》重判20年 3名前蘋果高層判囚10 年
香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯《香港國安法》罪名成立，高等法院今天宣布判刑，其中黎智英被重判入獄20年。其餘各被告刑期分別為前律師助理陳梓華6年3個月、「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、前壹傳媒行政總裁張劍虹6年9個月、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光10年、前總編輯羅偉光10年、前社論主筆楊清奇7年3個月、前執行總編輯林文宗10年、前蘋果日報副社長陳沛敏7年。
爆紅後出事！金宣虎捲逃稅風波「暴瘦一大圈」被拍 最新近況曝光
韓國男神金宣虎近期憑藉Netflix話題熱劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到近日卻捲入逃漏稅爭議，開設「一人公司」避稅。對此，稍早金宣虎透過公司道歉，坦言未充分理解法人運營的情況下而犯錯。而他最新近況曝光，明顯消瘦的模樣引起熱議。記者林汝珊