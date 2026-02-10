學測考生逾時強行入場、2考科用手機遭取消資格 遺失身分證又未關手機英文被扣4級分

大學入學考試中心考試委員會今天舉行委員會議，審議115學年學科能力測驗考生違規事宜。有考生超過入場時間，經制止後仍強行入場，另一名考生在兩考科都被發現違規使用手機，兩人都被取消考試資格。還有考生第二天應試時身分證遺失，英文、國綜、國寫等3考科各被扣1級分，且英文科因攜帶未完全關機的行動電話，再被扣3級分，總計扣4級分。

大學入學考試中心考試委員會10日舉行委員會議審議115學年學測違規。（中央社）

閱卷組提報違反答題卷作答規定為931件，例如有考生畫表情符號，或在化學結構式、座標圖上畫笑臉；依簡章規定，在答題卷「確認後考生簽名」欄以外部分書寫考生姓名或顯示身分，或於作答區書寫與答案無關之文字或符號，皆扣減該節1級分。

考區提報違反試場規則有562件，以未攜帶應試有效證件正本最多（252件，44.84%）；其次為考試開始鈴響後，發現考生攜帶行動電話未完全關機（73件，12.99%）；考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答（58件，10.32%）。

英文科考試時，有考生在9時41分時才進場，兩名監試人員對時後告知考生已逾規定可入場的20分鐘，但考生堅持入場並就座應試，監試人員為免影響其他考生作答，先讓考生作答，試畢告知考生可能被取消考試資格。

大考中心考試委員會經討論後，認為這名考生經制止後仍強行入場，依簡章規定，取消考生的考試資格，等於各科都無成績。

另一名考生在數A考試結束後，被其他考生舉報疑似違規使用手機，後來監試人員在自然、國綜考試時皆發現這名考生將未關機的手機放在身上，且於考試中將手機放在兩腿間並用左手滑螢幕。

大考中心考試委員會經討論後，認為這名考生連續違規，情節重大，已嚴重違反考試公平性，決議取消其考試資格，等於各科都無成績。

另外，有考生在第一天考完學測後，將身分證放在試場座位的抽屜中，第二天應試時發現身分證遺失，監試人員請考生聯繫家長送其他證件，但考生離座後，自口袋中取出未關機的行動電話，考生家長於第三天學測才提供證件遺失的報案證明。

大考中心考試委員會經討論後，決議持報案證明的第三天考科（數B、社會）不扣分；第二天考科（英文、國綜、國寫）因未攜帶應試有效證件正本，且於考試結束鈴聲響畢前仍未送達，3考科各扣1級分；英文科因攜帶未完全關機的行動電話，再多扣3級分，英文總計扣4級分。