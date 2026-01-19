學測考砸「台大夢碎」！爸突開Google Maps開導...全網暖哭

近日一則父女對話在Threads上引起轟動。網友透露，女兒因學測表現不如預期，情緒相當低落，他隨即打開Google Maps，以導航系統重新規劃路線的概念進行開導，讓女兒慢慢放下焦慮，也感動了無數網友。

近日一則父女對話在Threads上引起轟動。（示意圖／中天新聞）

原PO在Threads上發文分享，學測首日結束後，女兒從考場出來時便紅了眼眶，哽咽說道，「我原本想去台大的……現在可能連國立都危險。」面對心情沮喪的女兒，原PO並沒有急著說教，而是拿出手機打開Google Maps，接著開始分享自己開車迷路的經驗。

廣告 廣告

原PO告訴女兒，「妳看，我常開車走錯路，妳說導航會怎樣？它會幫妳重新規劃路線。不會罵妳為什麼走錯路，它只會告訴妳前方右轉，繞一下也能到家。吃飽了，我們換條路走，人生也能達標。」

這段溫柔的開導感動許多網友，短短時間就超過72萬次瀏覽，「這回應太棒了，這位老爸很有智慧啊」、「我逢甲的，可是我有同事是交大電子，清大電機的，所以學歷不是重點，選擇才是重要」、「看完爸爸的話，覺得身為他的小孩很幸福」、「有這樣的爸爸真好！女兒一定會記得這個父愛一輩子的」、「學校差那點真的不重要，有個能給安全感的爸爸，才是他這輩子的底氣」。

延伸閱讀

影/蘆洲知名蔥油餅夫妻遭砍死「刀刀見骨」 逆子身影曝光

宜蘭近海8:51發生規模3.9地震 最大震度4級

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」