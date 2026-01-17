學測自然半導體晶片製程入題 「這2部分」變難、生物近5年最簡單

學測第二節考自然，高中教師認為生物部分是近5年最簡單。圖為松山高中考場。李政龍攝



115年學測第1天，第2節考自然，試題結合生活情境，包括半導體與晶片製程、核電、地震等，其中物理、地球科學的難度提升，生物試題則是近5年最簡單。

學測自然科部分，大考中心邀請入闈的高中教師協助審題，並由台北市高中物理科教師群、台北市高中化學科教師群、雙北市高中生物科教師群及台北市高中地球科學科教師群協助分析試題。

物理試題部分，審題教師認為取材多元，例如核能發電、2019年諾貝爾物理獎的太陽系外行星系統探究、核反應器、半導體和晶片先進製程入題；建國中學教師陳泓志表示，今年試題計算量比去年增加，敘述性實驗的探究與實作題，比去年的難度高，想要正確回答，必須仔細閱讀並理解題意、科學文字及符號。

化學試題方面，今年除了2023年諾貝爾化學獎的量子點研究，也有香蕉中鉀鹽的提取、蜂鳥取食菸草花蜜等結合生活的題材；建國中學教師趙君傑表示，圖表題超過一半，學生分析、統整及推理能力很重要，計算題份量適中，實驗探究素養試題考驗學生對實驗結果的推理能力，以及化學基礎知識。

生物試題著重學生是否能結合學科概念與圖表數據，展現歸納分析能力，取材廣泛；建國中學教師周麗芬提到，生物是近5年最簡單，耐心閱讀就可找到答案。

地球科學則融入地震、潮汐發電等生活情境，透過圖表測出考生的探究與實作能力；松山高中教師翁雪琴認為，試題難度較往年高，能分出高分與低分群，計算題較多，考生須在題目中找出正確資訊加以計算。

