學測自然取材生活化 半導體晶片製程、地震入題

（中央社記者許秩維台北17日電）學測今天第2節考自然，試題取材多元廣泛且結合生活情境，例如半導體和晶片製程、核能發電、大地震、潮汐發電、隕石、香蕉中鉀鹽的提取等入題。

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第2節考自然，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，自然科試題包含物理、化學、生物和地球科學。

審題教師透過書面資料分析，物理試題取材多元，例如核能發電、能量轉換、2019年諾貝爾物理獎的太陽系外行星系統探究、核反應器、半導體和晶片先進製程等入題；試題著重閱讀理解、圖表判斷、數據分析，難度中等。

化學試題方面，審題教師提到，今年出現2023年諾貝爾化學獎的量子點研究，另外也結合許多生活素材，如香蕉中鉀鹽的提取、蜂鳥取食菸草花蜜等；自然試題逾半跟圖表有關，學習內容也整合課綱實驗，化學試題難易適中。

審題教師指出，生物試題取材廣泛，包括染色體的觀察、DNA粗萃取等，主要著重學生能否結合學科概念和圖表數據，進而歸納分析；混合題部分，是生物試題自111年大考後首次限制作答字數，需在20字內作答，評量學生能否以精煉文字回答，符合科學須表達直接且明確的訴求。

至於地科試題，審題教師表示，試題融入大地震、潮汐發電、隕石等生活情境，取材涵蓋天文、大氣、海洋、地質等4大領域和永續能源，並透過圖表數據，評量考生的探究與實作能力；第54題要求考生選出最不合適的定年材料並說明原因，將傳統試題素材轉換為新樣貌。（編輯：張銘坤）1150117