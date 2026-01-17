學測自然物理、地科計算增 生物近5年最簡單

（中央社記者許秩維台北17日電）學測今天第2節考自然，物理試題計算量明顯增加，探究與實作題難度提升，化學試題圖表占比過半，生物試題是近5年最簡單，地球科學試題難度提升，計算題多、圖表題約占一半。

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第2節考自然，教育部於自然科考試結束後，邀請台北市高中物理科教師群、台北市高中化學科教師群、雙北市高中生物科教師群、台北市高中地球科學科教師群協助分析試題。

建國中學教師陳泓志表示，今年物理題涵蓋電與磁、能量的題目較多，配分比例高達50%，計算量也比去年明顯增加；敘述性實驗的探究與實作題，難度較去年提升，考生要仔細閱讀並理解題意、科學文字與符號，才能正確回答問題，科學素養能力較高的考生較有利。

化學試題部分，建國中學教師趙君傑提到，圖表題超過50%，測驗學生分析、統整、推理的能力，考生除具備基本知識，還要能對實驗表格的數據進行判讀分析；計算題份量適中，今年化學實驗探究素養試題，不僅檢測學生對實驗結果的推理能力，也考驗化學學科基礎知識。

建國中學教師周麗芬指出，生物試題是近5年最簡單，耐心閱讀就能找到答案，今年跨科題目較往年多，包括跨生物和地科、跨生物和化學等；試題題幹長度適中，主要為素養導向題型，考核學生的閱讀、擷取資訊以及圖表判讀能力。

地球科學試題方面，松山高中教師翁雪琴表示，地科試題難度較往年提升，能有效區分高分群和低分群，圖表題比例占一半，考驗圖文轉換與資訊轉譯能力；今年計算題較多，學生須從題目提取正確資訊並加以計算，探究實作題不僅考知識，更檢核學生是否具備「觀察、假設」的過程與技能。（編輯：吳素柔）1150117