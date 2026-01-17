學測自然科生物題 今年首次限制作答字數

▲今（17）日大學學測第二節考自然科，在生物試題部分，高中教師分析是「是5年來最簡單的一年」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 今（17）日是115年度大學學科能力測驗首日，第二節考自然科，建國高中、松山高中教師分析，今年自然科在生物試題部分「整體偏易」、是5年來最簡單的一年，不過第38題自111年大考後，首次限制作答字數，要求考生用直指核心的精煉文字作答。

在生物科試題部分，建國高中教師周麗芬提到，今年生物試題整體試題篇易，鑑別度中等，是「這5年來最簡單的一年」，學生只要耐心閱讀就能從中找到線索答案，但這對生物程度較好的同學可能較無優勢，其中較特別之處，是多選題相較於去年減少2題，非選擇題也屬於跨科，融入探究與實作，和化學類型是跨科。

廣告 廣告

不過在混合題部分，今年生物試題自111年大考後首次限制作答字數，藉以評量學生能否以精煉文字回答，以符合科學須表達直接且明確的訴求，字數則是限制在20字內。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為國舉才！學測自然科EUV微影技術入題 網議：幫半導體業徵人？

學測自然考「巴西龜性別」！考生互虧：你26°C出生的喔？

學測自然題目長看不完！補教師：連我都寫很久「閱讀量是關鍵」