學測自然考潮汐發電、SMR登月 結合課本觀念可解

（中央社記者陳至中台北17日電）115學年度學測自然科出現許多尖端科技，包括將「SMR小型模組核反應器」用於登月計畫，以及潮汐發電觀念，解題老師認為難易適中，可從課本知識切入找答案。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天邀集多名高中教師分析115學年度學測自然科試題，台灣師範大學附中教師高銘宏接受中央社電訪指出，第17、18題組談及最新能源科技「SMR小型模組核反應器」，用於登月情境中，考驗核反應能量轉化知識。

高銘宏解釋，人類要到外太空，能源是繞不開的難題，要把大量能源帶上太空不切實際，科學家想到的方法包括太陽能、核能等。

高銘宏說，「SMR小型模組核反應器」在課堂上可能會提到一些，但不會是教學的主流。但學測試題是把SMR當一個「哏」，其實考的還是攝氏溫度轉換為絕對溫度的溫標轉換概念，以及核反應前後質量損失、愛因斯坦（Albert Einstein）的質能互換公式等。

第50到53題組考到「潮汐發電」，高銘宏表示，牽涉到物理和地球科學的跨科知識，例如電磁感應的能量計算等。命題者用心良苦，期盼考生瞭解高中課堂上學到的各種知識，其實也能在日常生活中用到。

整體而言，全中教認為今年試題整體難度適中，成功將尖端科技與基礎觀念結合，極具鑑別度。（編輯：張銘坤）1150117