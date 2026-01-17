學測自然題太長！補教師坦言：連我都寫很久

▲學測自然題目長看不完！補教師：連我都寫很久「閱讀量是關鍵」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 115年學測自然科落幕，生物科補教老師游夏坦言，題目寫不完是正常「連我都寫很久」。他表示，生物考題文字很長，考生須耐心閱讀，有學生反應差點寫不完；今年出了很多演化相關題目，例如較難的支序系統學，第36題、39題都很困難，須花時間分析比對，手寫題第38題更是刁鑽。



得勝者文教老師江青釗分析，考題閱讀量大是主因。他指出，19頁試卷出現多達50個圖表，可見大考中心將題目圖表化的決心，閱讀量越來越多是未來趨勢。整體而言，今年出題中規中矩，4科難度與去年接近，得勝者文教預估五標與去年持平，頂標維持13級分。

廣告 廣告



化學科老師黃鑫指出，題組第44到46題引用諾貝爾化學獎得主研究，讀題能力是得分關鍵。物理老師陸怡中認為，物理較去年簡單，題目涵括各章節並無偏頗。地球科學補教老師蕭騏則指出，這幾科考了非常多2025年全球天災，時事題都不算太難。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國英不會寫怎麼辦？別再盲目選C！補教師揭「高機率答案」

考場不開冷氣悶出怨氣！考生反應悶熱 大考中心：全班同意才開窗

真的是數A嗎？「這題」太佛心讓考生好困惑：簡單到以為是陷阱題