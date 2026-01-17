學測自然「量子點」入題 師籲留意諾獎知識

（中央社記者陳至中台北17日電）115學年度學測今天考自然科，第44到46題組出現2023年諾貝爾化學獎得主的「量子點」研究。解題教師呼籲學生，近年諾獎得主的貢獻，如果與課程內容相關，考前最好都複習一下。

學測自然科第44到46題組，以2023年諾貝爾化學獎3名得主的「量子點（Quantum Dot）」切入，結合硫化鋅量子點的合成實驗步驟，考驗考生相關知識。

得勝者文教解題老師黃鑫指出，這一題組結合化學、生物觀念，對考生較有挑戰，乍看題目非常難，還包含計算題，考生須在複雜的數據中抓到重點。

廣告 廣告

同一解題團隊的江青釗表示，近年諾貝爾獎得主的貢獻，屢屢出現在學測、分科測驗考試命題，高中教師在課程中一定會帶到。今年他們考前猜題，認為最有可能考的是2025年化學獎的「金屬有機框架（MOFs）」，最後雖沒有在今天的考題出現，但早在得獎前，學測就有考過MOFs相關觀念。

解題老師游夏指出，也不是每年諾獎都必考，關鍵是與高中課程有無相關。例如2025年醫學獎的「調節性T細胞（Regulatory T cells）」，屬於選修生物範疇，學測就比較不可能入題。不過，他也建議考生，不用過度恐慌，諾獎入題時，出題者總是會在字裡行間給與足夠引導，考生可運用課程知識找出答案。

學習王科技、勝選學習顧問解題團隊李傑安表示，今年試題有大量圖表分析，諾貝爾獎這一題就有表格，考驗學生的彈性應用，顯見「看圖說故事」與邏輯推演已成命題常態。

李傑安也提到，諾貝爾題結合化學、生物知識合併命題，內容與平時教學重點相符，考生應能掌握。整體而言，物理概念偏難，化學、生物、地科相對較容易，但都符合108課綱精神。

得勝者文教團隊預估，自然科五標（頂、前、均、後、底標）依序是13、12、9、7、5，與去年一致。學習王科技、勝選學習顧問則預估，五標是13、12、10、7、5，僅均標較去年提高1級分。（編輯：吳素柔）1150117