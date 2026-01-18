學測英作文考養寵物風氣 從育兒成本反思少子化

（中央社記者許秩維台北18日電）學測今天第1節考英文，作文以養寵物風氣為主題。台北市高中英文科教師群認為，考生可從養小孩的金錢或情緒成本增加、少子女化等面向切入，帶出養寵物風氣盛行的原因。

115學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，第1節考英文，教育部邀請台北市高中英文科教師群協助分析試題。

中正高中教師吳佳穎表示，詞彙題多以單字本身常見的意思搭配前後文字線索，即可判斷答案；綜合測驗主題為白犀牛如何透過排泄物進行社交溝通、點心的發展歷史，考生須注意文意上下文來判斷轉折詞、適用單字片語、文法。

成功高中教師陳國泰提到，文意選填以午休對人類大腦認知能力的益處為主題，考生要瞭解前後語意和選項的詞性再答題，內容和型式相對友善；篇章結構考不同文化對微笑的詮釋，考生可從前後語意判斷，找到關鍵字詞線索後，解題不難。

成淵高中教師李宜樺指出，今年閱讀測驗偏重文化和歷史，如南極探險隊伍出航的艱辛旅程、歐式螺旋梯的古今功能、地圖方位的歷史演變，題型和往年類似；混合題考東部原住民村落的不同商店，檢測考生的資訊檢索整合能力，今年閱讀測驗和混合題都滿容易拿分。

作文以養寵物風氣為主題，提示寫到近年來養寵物風氣在台灣日漸普遍，寵物在人們生活中的角色與過去不同。請考生參照圖片，寫一篇英文作文，第1段描述圖片呈現的現象，第2段根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因和可能的影響。

建國中學教師劉家慧說明，作文以養寵物與養小孩的比較為主題，左半部圖片是有人養小孩也養寵物，右半部圖片則是有些人用養寵物來取代養小孩。

劉家慧表示，考生在說明原因時，可以舉例養小孩的金錢、情緒成本都增加，而寵物回饋比較單純；至於影響方面，當小孩越來越少、寵物越來越多，可能涉及人口老化議題，還有以前強調友善育兒環境，以後可能會更注重寵物友善環境，這些都是考生可以思考的面向。（編輯：管中維）1150118