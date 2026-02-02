學測英文作文拿高分原則 大考中心：未掌握「現在完成式」、拼字是失分主因

大考中心公布學測英文作文閱卷評分原則。（大考中心提供／林縉明台北傳真）

大考中心今天說明學科能力測驗英文非選擇題閱卷評分原則， 政治大學英文系特聘教授賴惠玲指出，非選擇題第一大題中譯英，考生須把中文句子譯成正確、通順、達意的英文，今年不少學生未能掌握現在完成式或拼字錯誤失分。英文作文以寵物角色為題，大部分考生提到越來越多人養寵物，可能造成出生率下降，內容若主題清楚切題，有具體完整細節支持，作文可獲優等評分。

賴惠玲指出，今年中譯英題目以英語進行聽、說活動為主題，測驗考生是否能運用生活中常用的詞彙，將中文句子譯成通順達意的英文。例如第一句為「現在越來越多高 中英文老師已經增加在課堂上使用英文的百分比。」第二句則為「他們將學生依英 語能力分成不同組別，進行多樣的聽、說活動。」

賴惠玲說，使用的字大都為詞彙表四級內詞彙，測驗重點在於考生能否運用常用的詞彙與基本句型，均為高中生熟悉的範圍，中等程度以上的考生，如果能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得到理想分數。

賴惠玲說，評閱過程中發現有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字仍有加強，亦有考生未能掌握基本文法，如現在完成式時態等。標的詞彙如第一句的「高中」senior high schools，「增加」increase，「百分比」percentage，為很基本的詞彙， 而文法句構須使用現在完成式，有些考生無法正確掌握。

英文作文以寵物為主題，評分標準依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目綜合評分，字數明顯不足的作文扣總分 1 分。此次英文作文屬引導式的看圖寫作類型，提供考生情境式圖片，寫作要求考生針對寵物在人們生活中的角色這個主題，寫一篇文長至少120個單詞的作文，文分兩段。第一段考生必須描述這些圖片中所呈現的現象；第二段則根據自身的經驗或觀察，說明此現象的原因及可能的影響。

英文作文評分標準著重考生是否能運用所學之詞彙、句構，全篇作文內容會依據內容是否完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切，以及拼字與標點符號是否使用得當，作為評閱標準。

