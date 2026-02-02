學測英文作文考養寵物 考生連結少子化國家競爭力

（中央社記者許秩維台北2日電）學測英文作文今年考養寵物風氣，不少考生提到養寵物的幸福感和紓壓，以及養小孩要考量經濟能力；養寵物風氣的影響，不少考生聯想到低出生率、國家競爭力受影響等。

大學入學考試中心今天舉行115學年學科能力測驗英文考科閱卷評分原則說明會，由政治大學英文系教授賴惠玲擔任閱卷召集人。

賴惠玲表示，學測英文非選擇題中譯英以英語進行聽、說活動為主題，測驗考生能否運用常用詞彙與基本句型，中等程度以上的考生如能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得到理想的分數。

英文作文以養寵物風氣為主題，提供情境式圖片，要考生針對寵物在人們生活中的角色寫一篇作文，第1段必須描述圖片中呈現的現象，第2段則根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因和可能的影響。

賴惠玲分享，關於人們養寵物的原因，不少考生提到養寵物的幸福感，寵物不像小小孩喧鬧，情緒低落時，寵物可以排解人類的情緒；另外，養小孩要考量經濟能力，不管是生養或教育都要花很多錢，體力上花費較多、心理壓力也較大，但養寵物很紓壓，花費體力也比較小。

至於養寵物風氣盛行可能帶來的影響，賴惠玲提到，不少考生聯想到低出生率，可能導致未來人口下降，社會或國家競爭力受影響等；另外，當寵物越養越多時，也可能產生更多動物保護議題。（編輯：李錫璋）1150202