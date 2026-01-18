學測英文出elbow動詞 「手肘開路」考一字多義

（中央社記者陳至中台北18日電）高中生一般都知道elbow是手肘，但115學年度學測英文科，詞彙題偏偏考了elbow的動詞用法，接近母語人士的語彙，考生必須從「手肘開路」聯想，考驗「一字多義」的理解力。

學測英文科詞彙題第9題，敘述公車站人潮洶湧，使主角必須擠開人群，才有辦法及時上車。題目將「擠開」這個動詞挖空，要考生從4個選項中找出正確答案。

得勝者文教解題團隊教師Penny表示，會混淆的是C選項的elbow，以及D選項的struggle，題目設計非常有誘答力。

Penny指出，從中文理解的話，會覺得struggle（掙扎）是正確答案。但考量前後文，必須選elbow才能接上my way（elbow my way through the crowd以手肘開路穿過人群），如果要選擇struggle，則必須刪掉my way，讓句子變成struggle through the crowd（掙扎穿過人群）才行。

解題老師林揚提到第10題也考到一字多義觀念，grave一般是背名詞的「墳墓」，作為形容詞時，可作為「嚴重的」、「嚴肅的」解釋。這一題敘述美國大選中的槍擊案，引起了grave concerns（嚴正關切），聚焦如何防範類似事件重演。

學習王科技．勝選學習顧問解題團隊吳翰陞建議，未來考生在準備單字時，應減少依賴英漢字典，轉而使用英英字典，較能掌握一字多義的語境變化，避免中文翻譯干擾而選錯選項。

另外，各家解題團隊提供的答案，有一些出入，其中第47題（填充手寫題），Penny認為最穩當的答案應該是innovation（創新），但不排除有些考生會寫commerce（商業），還是要看大考中心如何給分。（編輯：陳清芳）1150118