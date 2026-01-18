學測英文台中考生喊單字變難答案藏很深 答案A太多寫到「懷疑人生」

大學學測今所有考生上場，首節考英文科。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測第二日考試，所有考生上陣應考，首節英文科結束，台中不少考生反應單字變難，一字多義考題多，混合題「答案藏很深」，甚至答案選項分佈太不平均，答案A選項太多，「寫到懷疑人生」，但翻譯題「像國中會考」，很好寫，寫作考毛小孩現象也不難發揮，今年難易度適中。

台中一中王姓與黃姓考生說，今年閱讀的文章不難，但單字難度變高，兩人都說，幸好有背完「高中7200單字」，所以寫得出答案；台中一中蔡姓考生另說，今年單字題考「一字多義」的題數變多，若沒有涉獵到單字廣義的意義，可能正確答案就會被刪除，或是卡住不知選哪個答案。

廣告 廣告

台中一中黃姓考生另指出，混合題已往題目會自文章中上下文連貫出題，可以很快找到答案，今年題目重組過文章重點出題，「答案藏很深」，即使讀完文章後，要再重新檢視過找到確定的答案，較花時間。

台中一中蔡姓與王姓考生另指出，今年答案分佈失衡，往年答案ABCD等4個選項答案數分佈均勻差不多，今年答案選A題數超多，感覺答案B變少了，寫到後來都忍不住「懷疑人生」，還要一再確認沒錯才下筆。

今年寫作考現代人不生兒育女改養毛小孩的現象，考生多表示好下筆；至於兩題翻譯學生則是說，「國中會考程度」，實在太好寫了，整體難易度適中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

大學學測》高中師評數A「歷年最難」 多選題解1題花10分鐘

大學學測今登場！1物品必帶 應考重點看這裡

大學學測》台中考生喊數A考題難寫不完 估頂標可能下降

