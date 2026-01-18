學測英文沒考好恐明年見？輔導老師：頂大99％都會看

正值115學年度大學學測考試期間，英文科的重要性再度成為考生熱議焦點。有網友哀嘆「學測英文科若沒考好，等於要重讀一年」，貼文引發討論，更有過來人直言，「英文沒有頂標/前標/均標就沒機會」。

正值115學年度大學學測考試期間，英文科的重要性再度成為考生熱議焦點。 （示意圖／pexels）

有網友在社群平台Threads上發文表示，現行升學制度相當現實，學測英文科若表現不佳，幾乎等同於需要重讀一年。不少人紛紛留言，「我英文爆了就重考了」、「我感同身受」、「之前英文老師叫我們找不看英文的科系，在台上滑很久才找到幾個」、「建議去考台大醫」、「是，英文真的很重要」、「我也是英文特別爛」、「只能說感謝媽媽從小就花重金在我的英文上」、「英文沒有頂標/前標/均標就沒機會」、「學測這樣改，很爛」。

廣告 廣告

高中輔導老師Ice在Threads發文寫下，「整理七所國立大學的學測參採科目，所有頂大英文比例高達99%。成大、清大、師大、政大全校科系都看英文」，而台大僅醫學系不看英文，陽明交大則只有資工系APCS組與資安組例外，中央大學則是工學院學士班不採計英文。可見學測英文科的重要性不容忽視。文末也提醒，「學測英文真的很重要轉換分科會用到，英文成績會被採計到分科測驗，轉換60級分，原始成績越高分科越有利」。

延伸閱讀

捕鼠高手「鳳頭蒼鷹」困黏鼠板 新北動保處火速救援

滋賀公廁「禁菸公告」竟署名衛福部 網笑翻：誰貼的啦

豆漿配茶葉蛋、饅頭夾雞胸肉！吃對早餐不再昏沉想睡