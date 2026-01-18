學測英文科作文「疑AI製圖」 全教總喊「容易誤判」：應放寬給分

學測英文作文出現AI製圖。讀者提供



大學學測進入第二天，今天（1／18）首節考英文科，全國教師會（全教會）的英文科教師群解析表示，作文考題為現代人養寵物議題，但應該是AI製圖，無法判別圖案之人物是否為同一對夫妻，也無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭之成員，三張圖片缺少連續性或邏輯性，容易誤導判讀，因此呼籲大考中心閱卷時應放寬給分原則。

考生人數最多的英文科今天登場，英文作文考生必須寫文長至少120字單詞；提示「近年來養寵物風氣在台灣日漸普遍，而寵物在人們生活中的角色也與過去不同。請以此為主題，並參照下列圖片，寫一篇英文作文，文分兩段。第一段描述這些圖片中所呈現的現象；第二段則根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因以及可能的影響」。

廣告 廣告

全教會表示，無法判別圖案的人物是否為同一對夫妻，也無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭之成員，三張圖片無明顯連續性或邏輯對比性，容易誤導判讀。建議AI製圖時應檢視圖案符合文字提示之描述內容，同時閱卷時應放寬給分原則。

英文科評論老師包括康橋國際學校温宥基、台中二中陳姿玲、台北市大同高中劉郁芬、台北市中正高中張敬欣、台北市松山家商鄭瑞芝。教師群也表示，今年英文科取材多元，難易適中，與去年相似，高鑑別、高穩定，引領學生英文學習。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂