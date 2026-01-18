學測英文缺考率2.31％！未帶證件違規52件最多

115學年度學測18日進入第二天，考生們在試場外埋頭溫書，做考前的最後衝刺。（劉宗龍攝）

大學學科能力測驗第2天，今天上午第一節考英文，大考中心統計，英文缺考率2.31％。試場違規初步回報，英文考科共95件，其中，考生未帶有效證件正本52件最多。

今天第一節英文考科應到人數12萬959人、實到11萬8164人、缺考人數2795人、 缺考率2.31％，相較去年減少0.03％。

大考中心說明英文考各試場違規情況統計，其中，考生未帶有效證件正本52件最多。（林縉明攝）

今天英文考科試場違規件數較昨天增加，大考中心指出，考生未帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達共52件，其次為手機沒有完全關機15件，攜帶物品發出聲音有11件，皆比昨天第一節考試違規案件多。

大考中心表示，英文考科有5位考生突發傷病，開設4間備用試場，比較多是咳嗽影響他人，另有一人流感，總計目前有143位考生突發傷病，共開設48間備用試場。

