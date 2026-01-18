學測英文考地圖定位歷史、東海岸部落觀光 作文談養寵物風氣

學測今天第1節考英文，取材兼具生活化和知識性，例如地圖定位的歷史演變、台灣東海岸部落觀光等；英文作文則以台灣養寵物的風氣為主題，審題教師表示，考驗考生能否寫出現象描述、細節、原因和影響，這仰賴考生的生活經驗、觀察和語文學習能力。

學測18日第1節考英文，大考中心主任張新仁（右）於英文科考完後說明試務狀況。（中央社）

115學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，第1節考英文，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。

審題教師透過書面資料分析，英文試題兼具生活化和知識性題本，內容橫跨自然科技和人文社會領域，例如午休的健康益處、點心的歷史由來、地圖定位的歷史演變等。

廣告 廣告

試題特色方面，審題教師表示，今年英文試題也著重長文閱讀，文意選填、篇章結構、閱讀測驗雖然文字較多，但多為高中所學的字詞或句型；混合題以台灣東海岸部落觀光為情境，評量考生讀寫的綜合應用能力，整體難易適中。

學測英文非選擇題包含中譯英和作文，中譯英以英文能力為主題，要求考生將「現在越來越多高中英文老師已經增加在課堂上使用英文的百分比」、「他們將學生依英語能力分成不同組別，進行多樣的聽、說活動」兩個句子翻譯成英文。

英文作文提供3張圖，一張是民眾帶著毛小孩和小孩出門，毛小孩和小孩分別坐在不同推車上；一張是大人陪小孩寫作業、餵奶；另一張是大人餵毛小孩吃飯。

作文提示寫到，近年來養寵物風氣在台灣日漸普遍，寵物在人們生活中的角色與過去不同。請考生以此為主題，參照圖片，寫一篇英文作文，第1段描述這些圖片呈現的現象，第2段根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因以及可能的影響。