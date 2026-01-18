學測英文考完！蔡英文急「對答案」前5題…下秒暖喊：別想了明天加油

記者陳思妤／台北報導

115學年度學測於昨（17）日登場，今（18）日第二天的第一科考的英文，而前總統蔡英文考前才幫考生們加油打氣，稍早她則是上網要對「英文答案」。不過，她也提醒考生們，英文考完就別想了，明天還有數學B跟社會兩科，加油。

蔡英文頻頻在網路上海巡與網友互動，日前到副總統蕭美琴跳舞的影片下留言，「留友看」（留言讓朋友可以看到），還吸引超過14萬人按讚朝聖。

而一連三天的115學年度學測在17日登場，蔡英文16日就發文表示，這幾天，有好多高中生留言給我，要她救救「英文」考試，雖然她叫蔡英文，「但我救不了你們的英文考試」。她也暖心喊話，「其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己」，學測加油。

今天是學測第二天，上午第一科就是考英文，稍早蔡英文也在社群平台要「對答案」，她說，剛剛有人傳給她今年學測的英文考題，前五題是BCBAD嗎？不過，她也提醒，英文考完，就考完了，別再想了，明天還有數學B跟社會兩科，「考生們加油！我幫你們打氣！」

