學測英文考手肘「elbow」動詞用法 考驗學生一字多義觀念

學測今天（18日）進行第二天測驗，第一節考英文，部分試題出現「一字多義」觀念，考驗學生能否掌握語境變化，例如elbow通常背誦為名詞「手肘」，但今年詞彙題第九題卻考elbow的動詞用法，接近母語人士語彙，考生必須從「手肘開路」聯想出正確答案。

115學年學科能力測驗18日進行第二天測驗，學子們把握時間，在建國中學考場走廊上複習學科。（中央社）

115學年學科能力測驗今天舉行第二天考試，第一節考英文，詞彙題第9題敘述公車站人潮洶湧，主角必須擠開人群，才有辦法及時上車。題目挖空「擠開」這個動詞，考生須從4個選項中找出正確答案。

得勝者文教解題團隊教師Penny表示，容易混淆的是C選項的elbow，以及D選項的struggle，題目設計非常有誘答力。

Penny指出，以中文理解的話，會覺得struggle（掙扎）是正確答案。但考量前後文，必須選擇elbow才能接上文句中的my way（elbow my way through the crowd，以手肘開路穿過人群）；若要選擇struggle，必須刪除my way，變成struggle through the crowd（掙扎穿過人群），句子才會成立。

解題老師林揚提到，第10題也考驗考生一字多義觀念，一般背誦grave為名詞「墳墓」，但作為形容詞時，可解釋為「嚴重的」、「嚴肅的」。這一題敘述美國大選中的槍擊案，引起grave concerns（嚴正關切），聚焦如何防範類似事件重演。

學習王科技．勝選學習顧問解題團隊吳翰陞建議，未來考生準備單字時，應減少依賴英漢字典，轉而使用英英字典，較能掌握一字多義的語境變化，避免受中文翻譯干擾而選錯。

另外，各解題團隊提供的答案也有出入，其中填充手寫題第47題，Penny認為最穩當的答案應是innovation（創新），但不排除有些考生會寫commerce（商業），還是要看大考中心如何給分。