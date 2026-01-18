學測英文考脈絡理解 看圖作文從養寵物延伸少子化議題

115年學測第二天，上午進行英文考科，應到人數為12萬959人，缺考2791人，缺考率2.31％，低於去年的2.34%。高中英文老師認為，今年試題符合課綱素養導向命題精神，著重長篇閱讀理解與篇章概念，並結合跨域生活應用，閱讀測驗文章包含午休對於認知功能的幫助，以及「微笑」在各文化的不同詮釋。英文作文則連續四年採看圖寫作，以「養寵物風氣在臺灣日漸普遍」為題，延伸探討少子化現象，讓考生從生活經驗去發揮，整體難易適中。

臺北市成淵高中李宜樺老師說明，今年英文閱讀測驗共有三篇文章、總計12題。其中有2題考「主旨」，題目形式為 What is mainly about?，分別出現在第35題與第43題，而今年「意指題」比例提高，也就是 word or phrase reference 題型，主要考查考生對前後文脈絡的理解，題號為第36、40、44與45題，共4題。

此外，大考常見的「細節題」同樣占有一定比重，題目聚焦於文章內容的具體資訊，例如事件如何發生、由誰執行，以及所需的人力與資源等，題號為第37、39、42與46題，共4題。

李宜樺老師表示，若考生平時有練習近五年歷屆試題，會發現閱讀題材常出現「演變」類型，例如過去曾考過高爾夫球材質的演變，今年則是頭盔從古代到現代的材質變化。她認為，只要熟悉近年出題趨勢並扎實練習，考生面對今年閱讀題型應能更有把握。

至於英文作文，已連續四年採看圖寫作，今年以「養寵物風氣在臺灣日漸普遍」為題，延伸探討少子化現象。

臺北市建國中學劉家慧老師指出，面對以「家庭與寵物」為主題的寫作題目時，考生可以先掌握文章結構：第一段重點在「描述現象」，第二段再進一步「探討原因或意義」。她提醒，第一段若太早開始討論原因，容易導致第二段論述時詞彙不足、內容失焦。

劉家慧老師建議，考生在描寫現象時，可以從兩種家庭樣貌切入：第一種是「共存」，也就是家庭同時有孩子與寵物，呈現小孩與寵物共處的生活型態；第二種則是「取代」，指的是有些夫妻或父母選擇不生養孩子，而改以飼養寵物作為家庭陪伴的核心。她也鼓勵考生可依自身熟悉、較有把握的面向發揮，讓描寫更具體、有層次。最後，不論家庭未來選擇哪種樣貌，最重要的核心仍是建立溫暖的「家」：無論是否包含寵物，家人之間的連結、陪伴與情感，才是家庭最珍貴的價值。