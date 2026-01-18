學測英文詞彙變難！作文談「毛小孩」 考生：很好發揮

115年學測英文作文題。取自大考中心



今天是大學學測第二天，第一考科為英文，考生認為難易適中，詞彙及混合題較難，閱讀及翻譯題簡單，作文題談「毛小孩」，很好發揮。

考生反映，今年單字雖仍是出自「高中7200單字」，但一字多義的題目變多，沒辦法立刻判斷，如果不知道單字的各種意義容易卡住，有時需要用刪除法來作答。

混合題搭配村落地圖，說明店家的特色，要求考生選出買哪樣東西要去哪一家，考生覺得，讀完後要融會貫通才能找出答案，難度較高。

閱讀題談到中世紀螺旋樓梯的歷史發展、南極探險隊遇險後成功脫困的故事，考生發現，專有名詞較去年減少，比較簡單。中譯英為英文老師增加課堂使用的英文百分比、將學生分級二題，同樣不需用到專有名詞，也被認為容易作答。

最後的作文部分為看圖說故事，圖片一張右邊是父親帶著兒女出門，另一邊是女子帶著狗狗出門，另一張圖片則是左邊為夫妻帶孩子寫功課、餵奶，右邊為夫妻飼狗狗吃飯，顯然是要講寵物及少子化議題，考生認為題目明確，很好寫。

