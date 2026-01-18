學測英文難度中偏易 狗派考生見寵物題太嗨來不及收尾

115學年度學科能力測驗18日進行第2天考試，台北師大附中考場外，師長應援團為考生加油打氣。(記者廖振輝攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕大學學測第二天，英文科考試上午9點20分至中午11點登場，鈴響交卷後，考生們依序步出大同高中考場，不論是應屆考生或是大學生重考，均表示今年英文考題程度中間偏易，並指作文題目談到從養轉為養寵物的社會趨勢轉變，相當靈活，考驗對日常生活的觀察和體悟。

成功高中林同學表示，高一開始準備 ＧＲＥ考試，每天也會維持至少半小時的英文時間，一天會花大約10小時讀書備考學測，跟歷屆包含指考、學測在內的考古題相比，尤其最近一次模擬考時，選項相對模糊，時常必須面臨即便使用刪去法，還是會遇到二選一的難題，因此認為今年英文單字、閱讀及作文等考題難度「中偏易」，相對平易近人。

台灣大學三年級呂同學指出，今年陪同就讀北一女的妹妹一起參加學測，結果陰錯陽差分散在不同考場，但仍阻礙不了兄妹倆隔空互相加油打氣。英文試題不會很難，對他而言都是看得懂的英文，時間分配上也頗充裕，預留40分鐘給作文，思考如何闡述及下筆分析娃娃車載寵物跟載小孩的趨勢探討，但也自覺心態有點放鬆，讓狗派的他越寫越開，寫得「太飄了」且來不及收尾，頗覺可惜。

考生及家長坐在操場看台上休息。(記者董冠怡攝)

