學測英文難度有降低！補教協會：考生須應用英文思維解題 國寫看準題幹要求可拿高分

115學年度大學學測進入第二天，上午考英文、下午國綜及國寫。中華民國補習教育協會理事長劉益和，邀集補教名師分析學測英文與國綜、國寫試題，今年英文在單字不難但靈活度高，綜合測驗觀察考生是否運用英文的思維去解題。115學測國文在整體命題走向上，國文團隊評估今年的題目較難，並非文本本身困難，而是選項需要反覆閱讀、確認，對考生是一大考驗。今年國寫題目為「隔在我們之間的種種」。

中華民國補習教育協會理事長劉益和召集補教名師針對學測第二日考題解題，易學國文團隊謝雲陞老師、易學國文團隊蔡易修老師、理事長劉益和、水晶團隊張裔珊英文老師。（圖／中華民國補習教育協會提供）

水晶（張裔珊）英文團隊表示，今年英文在單字沒有將難度提高，在一字多義方面須特別留意，但只要單字量夠，對考生而言很好發揮；詞彙題中比較特別的題目是第6、第9與第10題，第6題若是均標學生會掉入陷阱；從第11題到20題綜合測驗，則能夠篩選出一些平常只會硬背的孩子，尤其是平常使用中式英文，沒有真正英文的思維去解題，恐怕會丟掉分數。

文意選填的部分較去年簡單ㄧ些，水晶（張裔珊）英文團隊評估後標的學生，可能有機會在這個題組取得多點分數。閱讀測驗考「堅忍號」南極探險路線判讀，是相較起來比較難的部分，尤其是第42題，特別有鑑別度！混合題的部分49題是新式出題的模式，以生活素養為主。今年時事題表現在英文作文上，談及養寵物主題並探討台灣近年社會風氣，比去年好發揮，不過還是要寫出Compare and Contrast(比較和對比)才容易取得較高的級分。團隊評估今年英文的五標跟去年相去不遠：頂13、前11、均8、後5、底3。

115學年學測第二天英文、國綜與國寫登場，松山高中考場的考生們在試前抓緊時間作最後複習。（圖／中華民國補習教育協會提供）

115學測國文在整體命題走向上，易學國文團隊蔡易修老師分析，與前兩年略有不同，模稜兩可的選項過多，對考生是一大考驗。先討論與前兩年相同部分，仍有從核心古文十五篇中直接選命的基礎題，程度簡單，比如第1題、第25題。而不同的地方在於，今年從核心古文延伸出來的題型較多，比如第3題考鄭用錫，但並非考〈勸和論〉，第4題結合核心古文加上文本對讀，第27題考袁宏道的篇章，卻不是考〈晚遊六橋待月記〉，第29題考到文化基本教材及〈師說〉，但又不是直接考《論語》及〈師說〉原文，第30、31題則以核心古文〈出師表〉為熟悉文本，加上學術文章及表類類文的多文本對讀。

易學國文團隊評估今年的題目較難，並非文本本身困難，而是選項需要反覆閱讀、確認。閱讀方面，非傳統文本閱讀的素養運用題型較多，這些都會增加學生作答時間，且較無直接從核心古文選命的考題，因為減少了學生熟悉的文本，也相對增加學生解題的難度，因此我們認為今年的題目整體而言中間偏難。團隊評估國文五標部分：頂13、前12、均10、後9、底7。

今年國寫題目作文第一大題為「臉」，探討願不願意接住別人的情緒，要求考生同時提出現象觀察， 同時也要作立場選擇，理解社會主觀價值，在個人選擇跟社會選擇當中，是否能夠提出個人想法堅持並承擔責任，若能配合時事能拿高分；感性題中出現兩張幾米作品，題目為「隔在我們之間的種種」，討論人跟人相處之間如何看待心結，從第一人稱觀點出發，考驗學生閱讀時是否精準抓到三個題目的論述方向，提出自己的想法、理解對方想法並換位思考，重點不是結果而是過程。

