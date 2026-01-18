學測英文難度有降低！補教協會：考生須應用英文思維解題 國寫看準題幹要求可拿高分
115學年度大學學測進入第二天，上午考英文、下午國綜及國寫。中華民國補習教育協會理事長劉益和，邀集補教名師分析學測英文與國綜、國寫試題，今年英文在單字不難但靈活度高，綜合測驗觀察考生是否運用英文的思維去解題。115學測國文在整體命題走向上，國文團隊評估今年的題目較難，並非文本本身困難，而是選項需要反覆閱讀、確認，對考生是一大考驗。今年國寫題目為「隔在我們之間的種種」。
水晶（張裔珊）英文團隊表示，今年英文在單字沒有將難度提高，在一字多義方面須特別留意，但只要單字量夠，對考生而言很好發揮；詞彙題中比較特別的題目是第6、第9與第10題，第6題若是均標學生會掉入陷阱；從第11題到20題綜合測驗，則能夠篩選出一些平常只會硬背的孩子，尤其是平常使用中式英文，沒有真正英文的思維去解題，恐怕會丟掉分數。
文意選填的部分較去年簡單ㄧ些，水晶（張裔珊）英文團隊評估後標的學生，可能有機會在這個題組取得多點分數。閱讀測驗考「堅忍號」南極探險路線判讀，是相較起來比較難的部分，尤其是第42題，特別有鑑別度！混合題的部分49題是新式出題的模式，以生活素養為主。今年時事題表現在英文作文上，談及養寵物主題並探討台灣近年社會風氣，比去年好發揮，不過還是要寫出Compare and Contrast(比較和對比)才容易取得較高的級分。團隊評估今年英文的五標跟去年相去不遠：頂13、前11、均8、後5、底3。
115學測國文在整體命題走向上，易學國文團隊蔡易修老師分析，與前兩年略有不同，模稜兩可的選項過多，對考生是一大考驗。先討論與前兩年相同部分，仍有從核心古文十五篇中直接選命的基礎題，程度簡單，比如第1題、第25題。而不同的地方在於，今年從核心古文延伸出來的題型較多，比如第3題考鄭用錫，但並非考〈勸和論〉，第4題結合核心古文加上文本對讀，第27題考袁宏道的篇章，卻不是考〈晚遊六橋待月記〉，第29題考到文化基本教材及〈師說〉，但又不是直接考《論語》及〈師說〉原文，第30、31題則以核心古文〈出師表〉為熟悉文本，加上學術文章及表類類文的多文本對讀。
易學國文團隊評估今年的題目較難，並非文本本身困難，而是選項需要反覆閱讀、確認。閱讀方面，非傳統文本閱讀的素養運用題型較多，這些都會增加學生作答時間，且較無直接從核心古文選命的考題，因為減少了學生熟悉的文本，也相對增加學生解題的難度，因此我們認為今年的題目整體而言中間偏難。團隊評估國文五標部分：頂13、前12、均10、後9、底7。
今年國寫題目作文第一大題為「臉」，探討願不願意接住別人的情緒，要求考生同時提出現象觀察， 同時也要作立場選擇，理解社會主觀價值，在個人選擇跟社會選擇當中，是否能夠提出個人想法堅持並承擔責任，若能配合時事能拿高分；感性題中出現兩張幾米作品，題目為「隔在我們之間的種種」，討論人跟人相處之間如何看待心結，從第一人稱觀點出發，考驗學生閱讀時是否精準抓到三個題目的論述方向，提出自己的想法、理解對方想法並換位思考，重點不是結果而是過程。
