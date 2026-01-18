學測英文難易適中！詞彙題比去年簡單 「墳墓」竟是關鍵陷阱

今天是115學年度學科能力測驗第２天，上午第一節考英文，考試結束後，大考中心邀請台北市高中教師團協助解題。（林縉明攝）

今天是115學年度學科能力測驗第２天，上午第一節考英文，文章取材偏重文化與歷史，包括地圖定位、台灣東部海岸部落等；英文作文則是以台灣近年漸增的養寵物風氣為主題，大考中心邀請台北市高中教師團協助解題，教師團認為，今年詞彙題較去年簡單，整體難易適中。

中正高中老師吳佳穎指出，詞彙題大多以單字本身常見的意思，搭配前後文意線索即可判斷答案，例如第8、10題誘答選項，例如 grave不是指常見的「墳墓」，而是取「相當大」的意思，綜合測驗須注意文意上下判斷轉折詞、適用單字片語以及文法，兩篇主題為白犀牛如何透過排泄物進行社交溝通及點心發展歷史。

文意選填、篇章結構部分，成功高中老師陳國泰表示，主題談午休的益處，對人類大腦跟認知能力有幫助，經常午睡對腦部縮小或認知能力下滑有減緩，主要了解前後語意，都是常見單字搭配，沒有刁難的單字。另一篇則是談不同文化對微笑的詮釋，答題線索明顯，相對容易作答。

成淵高中老師李宜樺表示，閱讀測驗今年主題偏重文化與歷史，包括南極探險隊伍搭乘堅毅號出航艱辛旅程，近年題型差不多，今年意旨考的比較多，主要考文章前後題理解；還有很高比例是細節題，地圖題對學生不難。另外，混合題考驗學生資料檢索整合的能力，其中50題考「uniqueness」的片語「「one of a kind」（獨一無二），模擬考才考過，考生應該不陌生。

作文則是探討養寵物風氣，建國高中老師劉家慧表示，主要探討原因跟影響，考生可以從小孩越生越少寵物越來越多面向探討，也可以談社會老化議題，從生活經驗去延伸，共同核心是建立溫暖的家庭連結與陪伴。

