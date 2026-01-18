學測英文題目取材跨多領域 作文描寫養寵物貼近生活

大學學測次日首科考英文，大考中心指出，試題取材橫跨自然科技與人文社會領域，包括港式飲茶發展史、犀牛糞便的功能、午休的健康益處等多元內容。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測次日首科考英文，大考中心指出，試題取材橫跨自然科技與人文社會領域，包括港式飲茶發展史、犀牛糞便的功能、午休的健康益處等多元內容，詞彙較容易也無複雜罕見句型。英文作文則以「寵物」為題，寫出自己的經驗與觀察，貼近生活。試考生認為整卷難易適中，唯部分選項有誘答效果，翻譯則平易近人，作文容易落筆。

取材部分，大考中心顧問沈青嵩說明，除了人社與自然領域多元文本，部分選文也融合海洋、多元文化教育等議題內涵，如地圖定位的歷史演變、台灣東海岸部落觀光及商店介紹等。作文以寵物為主題，則貼近考生生活，符應以學生為中心的情意因素，整體在強調學習者能以英語文閱讀不同體裁、主題的文章，體現廣泛閱讀的重要性。

廣告 廣告

以題型來說，沈青嵩指出，著重長文閱讀，選擇題中的文意選填、篇章結構、閱讀測驗等文章雖字數較多，但多為高中階段所學內容，評量考生閱讀技巧與策略；另也強調篇章概念，評量考生能否於語句中或上下文掌握篇章文意發展。試考生則點出部分試題選項有誘答力，如第3、6、42題要融會貫通前後語意，第18、19題難度較高，第40題關鍵段落訊息多，須耐心判讀。

混合題方面，主題是台灣東海岸部落觀光，沈青嵩提到，第47、48題評量考生能否掌握文章主旨，第49題評量考生能否掌握文章細節訊息及推論訊息，僅須把握高中階段所學字詞即能作答，第50題則評量考生能否利用上下文推測並表述詞意，須將多項訊息加以比較並整合，就能正確表述。

至於作文題，沈青嵩點出，主題貼近考生生活經驗，但能否寫出該現象的描述與細節及其原因與影響，並且符合主題、語意連貫且組織完整的段落，仰賴考生生活經驗或觀察與語文學習。不僅在評量考生字詞拼寫、句子及段落書寫的寫作能力，更是評量邏輯思考、判斷與創造力的表現。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》英文作文「寵物」入題 高雄考生認為好發揮

大學學測今登場！1物品必帶 應考重點看這裡

大學學測》英文考題生活化 全中教：嘉惠中上考生

大學學測》數A考題活潑 難易度解讀兩極

