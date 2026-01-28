學測英文「教授也考不好」 他鼓勵學生別自我設限

今年學測被多數考生喻為「魔王」等級，不僅數學A殺得考生哇哇叫，連英文都難倒不少人。大同大學國際長楊祝壽為鼓勵學生，自告奮勇挑戰英文科，結果選擇題「答對的比答錯的少一點」，過程中還因為老花眼看題吃力，一度想棄考。

不過他終究完成了學測，雖然成績不盡理想，但楊祝壽說：「我只想告訴同學，成績不代表一切，別自我設限，英文只要多講、多接觸，出國照樣可以溝通、念原文書，甚至發表論文。」

大同大學新學期將開設「國際移動力」課程，內容包括心理建設、英文膽量訓練、文件準備及海外緊急事件處理等，讓出國留學或遊學不再艱難。課程也將率學生赴菲律賓、馬來西亞上課，部分費用由校方補助。

楊祝壽強調，學校及系所都提供出國交換、實習機會和實質補助，沒有充分利用，實在可惜。他不諱言，很多人不想出國的原因，多是因為英文不夠好、不知道該怎麼準備、費用考量。

大同新開「國際移動力」課程，就是在幫學生解決上述問題，讓學生了解「語言不是障礙，不敢走出去才是關鍵」。

