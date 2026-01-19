學測落幕！桃園考區最後一天9違規

今日是學測的最後一天，共有9件違規事項，包括隨身攜帶耳機、Apple Watch、智慧手環4件、考試結束未停止作答1件、未帶有效證件1件、手機發出聲響2件及手背上寫字1件。（姜霏攝）

今日是學測的最後一天，桃園考區分別為桃園高中、陽明高中、武陵高中與北科附工。長庚大學教務長陳光武表示，今日兩節考試分別是上午數B及下午社會，共有9件違規事項，包括隨身攜帶耳機、Apple Watch、智慧手環4件、考試結束未停止作答1件、未帶有效證件1件、手機發出聲響2件及手背上寫字1件。

陳光武說明，今天兩節考試分別為數B應到人數4917、缺考172人；社會應到人數4883缺考180人，違規事項則共有9件，包括隨身攜帶耳機、Apple Watch、智慧手環4件、考試結束未停止作答1件、未帶有效證件1件、手機發出聲響2件及手背上寫字1件。

更多中時新聞網報導

機車考照去年7.1萬人放鳥 停權加嚴

雷霆回魂除心魔 快艇預言成真

北車商場招商 逾10業者搶卡位