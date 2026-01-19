學測落幕 2/25公布成績

學測最後一天，考生步出考場，看到鏡頭開心比ＹＡ，展露好心情。（中央社）

本報綜合報導

一一五學年度學測十九日下午考完，大考中心將於二月二十五日公布學測成績和各科五標成績標準，二月廿六日寄發成績單，考生可用學測成績報名三月的大學申請入學管道。

大學入學考試中心舉辦的一一五學年度學科能力測驗於一月十七至十九日舉行，今年約十二點一萬人報考，昨下午最後一科社會科考試結束後，宣告今年學測考試正式結束。

大考中心表示，學測成績將於二月二十五日公布，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於二月二十六日寄發，考生如對成績有疑義，可於二月二十六日至三月四日申請成績複查。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學管道將於三月廿四至廿五日受理報名，三月卅一日公布第一階段篩選結果，五月十四至卅一日進行第二階段指定項目甄試，各校於六月一日前公布錄取名單，錄取生需於六月四日至五日登記就讀志願序，六月十一日公布統一分發結果。