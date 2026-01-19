學測落幕2/25公布成績、各科五標 申請入學3/24開放報名

115學年學測今天（19日）下午正式落幕，大考中心表示，學測成績將於2月25日公布，並同步提供各科五標成績標準，若有在報名資料中填寫手機號碼，當天將收到簡訊通知；2月26日寄發成績單，如對成績有疑義，可在2月26日至3月4日申請複查。考生可利用學測成績報名大學申請入學管道，3月24日至25日受理報名。

115學年學科能力測驗19日舉行第三天考試，考數學B、社會。圖為國立高雄師範大學附屬高級中學考場考生在預備鈴響前站在走廊上，等待進試場。（中央社）

115學年學科能力測驗於1月17日至19日舉行，今天最後一科社會科考試下午2時40分結束後，宣告今年學測正式結束。

大考中心表示，學測成績將於2月25日公布，並提供網路和語音查詢服務，若有在報名資料填寫手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查。

大考中心指出，2月25日公布成績當天，也會公布學測各科頂標、前標、均標、後標、底標等五標成績標準，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學管道於3月24日至25日受理報名，3月31日公布第一階段篩選結果，5月14日到31日進行第二階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生需於6月4日到5日登記就讀志願序，6月11日公布統一分發結果。

責任主編：于維寧