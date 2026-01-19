學測落幕2/25公布成績、各科五標 申請入學3/24開放報名
115學年學測今天（19日）下午正式落幕，大考中心表示，學測成績將於2月25日公布，並同步提供各科五標成績標準，若有在報名資料中填寫手機號碼，當天將收到簡訊通知；2月26日寄發成績單，如對成績有疑義，可在2月26日至3月4日申請複查。考生可利用學測成績報名大學申請入學管道，3月24日至25日受理報名。
115學年學科能力測驗於1月17日至19日舉行，今天最後一科社會科考試下午2時40分結束後，宣告今年學測正式結束。
大考中心表示，學測成績將於2月25日公布，並提供網路和語音查詢服務，若有在報名資料填寫手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查。
大考中心指出，2月25日公布成績當天，也會公布學測各科頂標、前標、均標、後標、底標等五標成績標準，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。
根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學管道於3月24日至25日受理報名，3月31日公布第一階段篩選結果，5月14日到31日進行第二階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生需於6月4日到5日登記就讀志願序，6月11日公布統一分發結果。
責任主編：于維寧
其他人也在看
學測成績2月25日放榜 成績這樣查詢！
[NOWnews今日新聞]學測今（19）日即將落幕，學測成績將在2月25日正式公布，考生可在當天前往大考中心網站查詢個人成績。學測成績2月25日公布成績、2月26日將寄發成績通知單，並同步開放成績複查...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
學測／數學B老師點名 17題數A考生也吃力
[NOWnews今日新聞]學測最後一天，今（19）日早上第一科考數學B。台北市高中數學科教師群表示，讚許考題設計，有數B專屬試題，佔題目數量約四分之一，如第4題、第17題等，若沒有讀過數學B的數學A跨...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發表留言
學測「這科」考不好直接明年見？輔導師：頂大99%會看
生活中心／楊佩怡報導115學年學測於17日起一連舉辦三天，考場內外充滿緊張氣氛，成績優劣往往成為家長與學生最焦慮的核心。其中，「英文科目」的話題更是在網上引發熱議，不少考生認為，若是英文考不好，升學選擇友大機率會被限制。對此，桃園市立內壢高中輔導老師楊璦慈整理出7所國立大學的學測參採科目，而頂大採用英文成績的比利更是高達99℅，老師直喊：「拜託不要放棄英文」。民視 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看
115學年度大學學測一連考3天，一名網友感嘆，學測英文成績幾乎成了升學關鍵門票，一旦失利就「直接掰掰」，甚至可能得選擇重讀一年再重新應考。高中輔導教師Ice也指出，頂大英文參採比例高達99％，成功大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學所有科系都會看英文成績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
學測2/25公布成績、各科5標 申請入學3月開跑
（中央社記者許秩維台北19日電）115學年度學測今天下午考完，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準，2月26日寄發成績單，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。中央社 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
鄭伊健拿悠遊卡玩台灣 阿翰曝與婁峻碩真實關係
鄭伊健也透露當時有工作人員給了他一張悠遊卡，他便用這一張卡在台灣趴趴走，不僅騎YouBike到光華商場逛街，還挑戰搭捷運，由於需要戴口罩，所以認出他的人不多，雖然還是有民眾認出來並偷偷拍照，但他一點都不介意。此次鄭伊健來台宣傳只會待四天，沒時間去出去玩，但還是把...CTWANT ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
學測／社會不再背多分 台積電、堰塞湖入題
[NOWnews今日新聞]學測進入最後一天，學測最後一科考試為社會科。大考中心指出，難度適中，只要正確解讀題意、掌握課內知識，可以有基本分數；本次考試結合時事，有生活化、素養導向，需要邏輯推理，不再是...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
快訊／不滿沒拿諾貝爾獎！川普致信挪威總理：我不再有義務思考和平
美國總統川普傳出致信挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre），表達對未獲頒諾貝爾和平獎的不滿。根據美國PBS報導，川普在信中直言，既然挪威決定不頒發和平獎給他，他今後將不再覺得有義務「單純從和平的角度思考」（purely of peace），並將轉而專注於對美國有利的決策。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 8
死亡瞬間曝光！男大生載妹子「超車沒過」猛撞 新北女頭破頸斷裂慘死
新北市三重區日前發生一起死亡車禍，一名20歲李姓男大生與22歲王女騎機車雙載行經重新橋，往三重方向行駛時疑似未注意前車狀況，猛力追撞騎乘在前方的47歲許女，3人撞成團重摔倒地，警消人員獲報趕抵時，發現許女頭部重創，送醫搶救仍因傷重不治。詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 1
學測第3天 前2日違規件數最多為「這件事」
[NOWnews今日新聞]大學學測今（19）日進入第3天，考試科目為數B、社會科。由於過去兩天違規件數最多仍是「未攜帶有效證件」，大考中心整理考生6大應考提醒，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
竹市長選戰民調曝! 高虹安41.96%最高 林志潔24.38%居次
政治中心／綜合報導鉅聞天下新聞網今天針對新竹市長選戰公布民調，高虹安民調最高，達到41.96%，林志潔居次，王婉諭和高嘉瑜緊追在後，學者解讀，高虹安的兩個官司將成為未爆彈，而民進黨恐怕要儘快整合，林志潔才有發展空間，從政黨版圖來看，國民黨下降幅度最大，目前和民眾黨只差一個百分點。民視 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
新制上路！他開車出門「這舉動」慘噴7.2萬 愛車當場報廢、恐吃1年牢飯
為加重打擊偽造車牌行為，立法院去年通過《道路交通管理處罰條例》修正案後，已經有人遭到開罰了。台北市交通事件裁決所指出，去年底曾有民眾因使用假車牌遭舉發，不僅車輛當場被沒入、形同報廢，估計損失超過40萬元，還另涉刑法偽造文書罪，後果相當嚴重，呼籲民眾切勿以身試法。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
美式賣場買大包裝才划算？這9類商品「越買越虧」
生活中心／李筱舲報導許多民眾喜歡到Costco（好市多）採買食材和生活用品，其吸引力在於「大包裝、低單價」的優勢，讓消費者產生「買越多省越多」的心理補償。然而，據美國財經新聞網站《Money Talks News》報導指出，這種看似划算的消費模式，若缺乏精確的需求規劃，往往會陷入「囤物惡性循環」，當你買了大包的商品卻根本吃不完時，你並不是在省錢，反而是浪費了荷包君。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
南部學測熱爆卻不能開窗 大考中心回應了！違規樣態一次看
115年學測今天（1/17）登場，大考中心昨依據氣象預報宣布考場均不開冷氣，有家長反映，南部出大太陽，不能開冷氣也不能開窗、開電扇。大考中心回應考生當下可向監試人員反映，徵得全體考生同意後就可開窗或開門。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
你買對了嗎？ 這43檔都賺錢的台股ETF 、00927價量齊揚最亮眼
台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF有43檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共993萬位受益人賺錢笑呵呵。觀察這43檔中，今年來表現價量齊揚(日均量萬張以上、績效正報酬)的共有10檔，其中今年來績效以群益半導體收益(00927)上漲14.47%漲幅居冠，成為價量齊揚的台股ETF人氣績效王。太報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
大學學測》數學B難易適中 高雄考生：著重思考和觀念
大學學測今（19）日最後一天上午考數學B，不少也有考生認為比首日的數學A容易多了，考題比較偏思考和觀念，計算題比較少，整體而言不難作答。 高雄高中潘姓考生表示，今年數B的考題有創意，考出不少幾何題，例如出現投影截痕，需要將三維立體轉為二維平面思考，再求對應座標，考得很靈活且有趣。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
學測放榜考生如何抉擇？專家分析三管道
[NOWnews今日新聞]一連三天的學測今日為考生奮戰的最後一天，學測成績將在2月25日放榜，後續考生如何做出規劃，應該要走繁星推薦，還是申請入學，又或是要再戰「分科測驗」。全國高級中等學校教育產業工...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《社會》學測數B挑戰升級！補教預估頂前標降1級分
【時報-台北電】115學年度大學學測今天第三天，上午首節考數學B，補教數學B解題老師解創智指出，今年考題是新課綱以來相當好的考題，對學生而言具有挑戰性，因此預估頂標、前標都比去年降1級分。 得勝者文教預估數學B五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，頂標跟前標比去年下降1級分，均標、後標、底標則與去年相同。 解創智表示，今年數學B整體而言對考生比較辛苦，單選題難度中等，考生大多數可以順利寫完，單選題第6、7題需要停頓一下把語意看清楚。多選題比較有挑戰，其中三角週期性圖形比較辛苦，要熟讀三角公式，往下述續比較要花點時間；選填計算比去年稍微繁雜。 解創智說，整體來看，今年題目基本題比往年少，容易困住比較多，計算量比去年稍微多一點，題目完整以數學B為主命題，過去考試沒有這樣安排，今年要知道原理才能下筆，讓教學正常化一點。(新聞來源：中時即時 林縉明)時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
免費營養午餐淪軍備競賽 郭昱晴憂品質降出現「裹粉肉塊」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院教育及文化委員會今（19）日進行學校營養午餐及校事會議修法專報，立委郭昱晴表示，在缺乏中央統一財務支持下，目前全國20個縣市已全面推出免費營養午餐，恐形成地方間「軍備競賽」，長期下來可能排擠教育預算，進而影響學童供餐品質。 郭昱晴指出，台北市等財政資源相對充裕的縣市尚能支撐，但對多數財政結構較弱的縣市而言，壓力...匯流新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 2
七堵室內兒童樂園大童區21日起試營運 (圖)
基隆市七堵室內兒童樂園「大童區」19日開幕，將從21日起試營運，市長謝國樑（前右2）表示，市府推動「一區一特色」室內兒童樂園政策以來，累計使用人次已突破53萬，滿意度超過99%。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言