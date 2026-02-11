學測落點選填焦慮？輔大 3/7直球對決 一次看懂系所真相
【黃詩淳／綜合報導】學測成績將於2月25日公布，高中生與家長進入關鍵的升學抉擇期，輔仁大學將於3月7日舉辦「光啟百年．曜展薈萃——2026輔大開箱日」，邀請高中生、師長與家長，一次掌握輔大多元學系特色、跨域學習資源與國際發展機會。
輔大在2026年「大學品牌力」調查中，關鍵指標「薪資變現力」躍升全國第二、私校第一，因此這次開箱日就是希望讓高中生「親眼看見、親身感受」輔大的學習優勢與未來性。而這次開箱日以博覽會形式舉行，集結輔大12個學院、53個學系，以及進修部17個學系，並邀請天主教大學聯盟夥伴學校文藻外語大學、靜宜大學共同設攤。
今年特別規劃「展示區」，以「全人教育」為核心，呈現超過50門校級跨領域課程，其中「自主學習跨域冒險家」專區，介紹學生可彈性修習多達130門自主學習課程，打造高度客製化的學習歷程。此外，展示區亦呈現輔大在USR在地實踐、服務學習與永續行動上的成果，從社會關懷到循環經濟，在學期間即能將專業轉化為真實的社會影響力。
除了靜態展示，開箱日攤位區一樣精采，去年活動吸引近三千人參與，織品系服裝走秀、體育系競技啦啦隊、音樂系演出，各系並規劃實作體驗，讓高中生能實際操作、深入了解學系學習內容。
