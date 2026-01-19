學測落點預估！台大醫59級分 數A不佳也有替代名單

今年大學學測今日結束，升學輔導專家劉駿豪(右)、升學輔導顧問許致昇分析，台大醫學系至少要59級分。（林縉明攝）

今年大學學測今日結束，接下來考生將參加申請入學。專家預估，要進台大至少要50級分，清大、交大、成大至少48級分。醫學系部分，台大醫學系要通過一階篩選至少要59級分，陽明交通大學醫學系醫師組也至少要59級分。

升學輔導專家劉駿豪指出，距離公布成績還有一個多月，考生可以利用這段時間多找資訊以利判斷，首先是熟悉科系篩選規格，若是數A成績較不理想，仍想要選擇醫學系，可以選擇中山醫，因為只篩選國文跟英文，因此可放入口袋名單。

考生在選擇目標校系時可參考近年篩選科目趨勢，劉駿豪舉例，台大機械系，這兩年都是英文、數A、自然三科相加41級分；清大動機系是國文、英文、數A、自然相加52級分。

值得注意的是，北醫藥學英語組，過去都最後篩選英文科，今年改成國文、英文、數A、自然相加，需要重新判斷級分，建議參考近兩年陽明醫學的四科相加級分，再稍為降低一或二級分。

各校預估級分部分，升學輔導顧問許致昇說，台大預估四科相加50級分、清大、陽明交大、成大48級分、中央、中興等中字輩大學46級分。

許致昇表示，台大醫學系今年採計國數A自社，預估門檻59級分，其餘陽明交大醫學系醫師組採計國英數A自預估59級分。義守大學公費醫學系今年招生人數增加，部分校系名額變多，通過一階分數預估會稍微下修。

電機資工部分，台大電機、資工預估44級分，成大電機系去年收65位，今年招生人數變少，預估分數會些微上升至43級分。

