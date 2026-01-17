學測試場悶熱 大考中心：可反映徵求同意開窗

（中央社記者許秩維台北17日電）學測考生家長反映，南部出大太陽，考場不能開冷氣，窗戶也不能開。大考中心回應，考生如認為試場內太熱影響應考，可向監試人員反映，經徵求所有考生同意後，可開窗或開門因應。

115學年學科能力測驗於1月17日至19日舉行，學測今天第2節考自然，應到人數8萬1132人，2720人缺考，缺考率3.35%。大學入學考試中心也於自然科考完後說明試務狀況。

大考中心主任張新仁說明，根據初步統計違規件數，數A考試時，有42名考生未攜帶有效證件正本，且未於當節考試結束鈴響畢前送達；12名考生在應試時飲水或嚼食口香糖；7名考生行動電話未完全關機；攜帶入座物品發生聲響、考試結束鈴響畢仍未停止作答的各有6名考生。

備用試場方面，張新仁提到，數A考試時增開4間備用試場，自然科考試時啟用7間（增開3間）備用試場，突發傷病考生包括糖尿病、咳嗽影響他人等狀況。

大考中心依照氣象署預報資訊，於昨天宣布17日所有考分區試場均不開放冷氣。有家長向媒體投訴，南部出大太陽，考場不能開冷氣，窗戶電扇也無法使用，試場內空氣悶熱；有人建議未來冷氣開放規定能否納入體感溫度進行彈性調整。

張新仁指出，為維護考試公平性，因此試場環境定調一致性，由於每個人狀況不盡相同，用體感溫度來評估並不適合；至於試場是否開放冷氣，大考中心是依照氣象署預報，看各考（分）區所在鄉鎮市區在考試期間是否達攝氏28度以上。

張新仁說明，依簡章規定，考生如認為試場內溫度影響應考，可立即向監試人員反映；監試人員在徵求該試場所有考生同意後，可開窗或開門來因應。（編輯：黃世雅）1150117