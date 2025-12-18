學測身障考生服務申請結果 19日開放查詢

115學年度學科能力測驗將於115年1月17日至1月19日舉行，這次學測考試有9百多名考生申請「身心障礙及重大傷病考生應考服務」，大考中心指出，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論是「一般項目、輔具項目」或「特殊項目」，大考中心都不寄發審查結果，考生可從12月19日上午9時起，上大考中心網站「學科能力測驗」查詢。

大考中心也表示，12月19日開放審查結果查詢當日上午，也將特別針對申請「一般項目」的「特殊試場」及申請「特殊項目」兩類考生，以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知，提醒考生務必自行上網查詢審查結果；但考生若未於報名資料中「聯絡電話」填寫行動電話號碼，或所填行動電話已設定拒接企業簡訊，均將無法收到簡訊通知。

廣告 廣告

《特殊項目複審申請與複審結果查詢》 對於「特殊項目」審查結果有疑義並欲申請複審的考生，可在12月19日至24日期間以書面提出。相關訊息，都可上大考中心網站查詢。