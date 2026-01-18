學測這科沒考好＝明年見 輔導老師：頂大99％都會看

115學年度大學學測進行中，一名網友哀號「學測英文科若沒考好，等於要重讀一年」，原因是幾乎所有科系都會採計英文科成績，貼文引發討論，有過來人分享，之前考學測時，僅英文科成績不理想，最後無法上頂大；高中輔導老師Ice也曾分析115學年度個人申請校系分則，指出頂大採計英文科比例高達99%，成大、清大、師大及政大全校科系都會看英文科成績。

一名網友近日在社群平台Threads上分享，現在的升學制度超現實，學測英文科若考不好，根本直接拜拜，甚至會需要重讀一年。引起網友熱烈討論，「不是從小全英環境念書，真的很難背完7000單，從小就開始家庭富裕程度的篩選，不公平」、「我英文爆了就重考了」、「英文真的很重要，幾乎每個科系都會看英文」。

另有網友則分享過往考學測經驗，當年除了英文科沒考好，其他科目都有13級分以上，卻只能申請上中字輩的學校，無法進入頂大。

高中輔導老師Ice在Threads分析「115學年度個人申請校系分則」，整理7所國立大學的學測參採科目後發現，頂大英文科參採比例高達99%，其中成大、清大、師大及政大全校科系都採計英文科成績，而台大僅醫學系不看英文，陽明交大則只有資工系APCS組與資安組例外，中央大學則是工學院學士班不採計英文。由此可見，學測英文科的重要性不容忽視。

高中輔導老師Ice也提醒，學測英文真的很重要，分科測驗時也會用到，英文成績會被轉換為60級分，因此原始成績越高分科就越有利。

