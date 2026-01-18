學測進入第二天！昨數A違規近80件 未帶有效證件最多

學科能力測驗昨(17)日起連續三日登場，今日邁入第二天。 圖：財團法人技專校院入學測驗中心提供

[Newtalk新聞] 學科能力測驗昨(17)日起連續三日登場，今日邁入第二天。昨日考數A跟自然科，根據大考中心初步統計，上午數A違規近80件，但沒有傳出重大違規，最大宗為未攜帶有效證件42件。

今年學測有12萬餘人報考。根據大考中心初步統計各考分區回報資料，昨日上午數A考科接近80件違規，其中未攜帶有效證件42件，考試中飲水或嚼食口香糖12件，行動電話未完全關機7件，另有結束鈴響畢仍繼續作答與攜入試場東西發出聲響各6件，還有4名考生攜帶已關機的行動電話。

廣告 廣告

另外，學測突發傷病共有兩類，在1月6至14日申請共114件，比去年同期137件少。而在15日之後申請，則是直接由考區受理共14件，加上學測第一天共有8件，因此到自然科為止，總計有132件。突發傷病類型包括水痘、氣胸、慣用手受傷、糖尿病、情緒障礙、咳嗽影響到他人等。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今白天溫暖舒適.早晚溫差大 週二強冷氣團南下轉濕冷

「馬德」遭押！卓冠廷喊抓協力者 黃國昌反嗆綠：省省吧！先管好自己