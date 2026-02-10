學測違規暴增76%！沒帶證件居首 考生掏手機、沒簽名痛失分數

學測。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

大考中心今日（10日）審議今年度學測違規案件。本次報名人數共12.1萬人，試場違規共計931件，較去年大幅增長76%。其中，違規最大宗為「未攜帶有效證件」共252件，其次為「手機未完全關機」與「鈴響畢後繼續作答」；此外，高達1,574件考生未在簽名欄位簽名。

大考中心指出，重大違規案例中，一名考生自稱首日考完後將身分證遺忘在教室抽屜，隔日僅攜帶無照片的健保卡應試，該生在英文科考試期間，經監試人員允許聯絡家長後，竟在離開教室時直接從口袋掏出手機欲撥打電話，雖未接通，但「隨身攜帶手機」已嚴重違規，加上證件問題，英文科單科即被扣減4級分。儘管該生事後補件證明證件遺失，但因國綜、國寫兩科尚未即時補件，該生三科累計共被扣除6級分。

廣告 廣告

另一項爭議點為考生在場內點眼藥水。大考中心表示，現行規定飲水、服藥需事先申請，否則扣1級分，但「眼藥水」目前被列為隨身物品且尚無明確罰則，因此本次不予扣分；但委員會強調，未來將修改規則，將眼藥水納入管理，違者亦將扣減級分。





更多《鏡新聞》報導

期末出簡體考卷、師名片印「中國台灣省」 高科大回應：加強宣導

凱特王妃跟學生也有話聊 爆料10歲喬治王子「怨考試太多」

建中生怨墾丁畢旅餐「菜冷、柳丁溫」狂刷負評 校方緩頰還原現場