學測違規！未帶有效證件「又撥電話給家長」 天兵考生一次遭扣4級分

大考中心考試委員會今天（2／10）審議學測違規，違反規則的考生共有562件，其中有考生超過入場時間21分鐘，強行入場；另外有一名天兵考生，因身分證遺失，沒有其他有效證件，隨後又從口袋拿出手機撥打給家長，一次觸犯2項違規遭扣4級分。

大考中心考試委員指出，今年學測違反試場規定有562件，較去年660件減少，零星特殊違規樣態，今交由大考中心考試委員討論。

其中一名考生學測首日考完數A，把身分證放在考場抽屜內便返家，第二天考英文科時發現身份證已遺失，於證件查驗時向監試人員反應，監試人員即建議考生立即聯繫家長。考生經監試人員核准後走至走廊，卻從「口袋」拿出手機撥電話，違反隨身攜帶不可攜帶物品入座，該生手機未繳費無法撥通，因此當下也未能聯繫到家長；考生改出示健保卡，但健保卡上無照片，不算應試有效證件。

大考中心說，該生於學測第三天考數B時由家長報案，並於該節考試尚未結束時送達報案證明，代表該生數B、社會均能出示報案證明，但第二天的英文、國寫、國綜均無有效證件。

考試委員審議，這名考生英文科加計扣4級分；國綜、國寫則因未攜帶應試有效證件每科別均扣1級分；數B、社會則比照往例，考生已持有報案證明，因此不扣分。

英文科考試一名考生在9時41分時才進場（表定開始為9時20分），兩名監試人員對時後告知考生已逾規定可入場的20分鐘，但考生堅持入場並就座應試，監試人員為免影響其他考生作答，先讓考生作答，試畢告知考生可能被取消考試資格。大考中心考試委員會經討論後，取消考生的考試資格，等於各科都無成績。

另一名考生在數A考試結束後，被其他考生舉報疑似違規使用手機，後來監試人員在自然、國綜考試時皆發現這名考生將未關機的手機放在身上，且於考試中將手機放在兩腿間並用左手滑螢幕。大考中心考試委員會經討論後，決議取消其考試資格，各科都無成績。

