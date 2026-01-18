學測選系掀討論！會計系學生迷茫 過來人直言後悔：常加班、薪水不高

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

115年學測今（17）日登場，考試結束後，學生也即將面臨選填志願的關鍵時刻。近日一名就讀會計系的大二學生在網路發文，詢問若未來不走會計師一途，還能有哪些出路，沒想到意外引發討論。

115年學測今（17）日登場，考試結束後，學生也即將面臨選填志願的關鍵時刻。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文表示，自己就讀會計系大二，對未來方向感到迷茫，好奇讀會計系如果不當會計師，還有哪些選項？貼文一出，網友紛紛分享自身經驗，「會計系出來沒考上會計師的大概有90％，我還知道有去當健身教練的」、「我國中同學，會計系畢業，從來沒有從事過會計相關工作。做過房屋仲介、券商工作，現在是專業講師」、「金融業，包含證券、銀行、保險都是可以的」。

然而在Dcard以「最後悔讀的科系」為題的討論中，也有不少人分享在會計事務所工作的實際狀況，直指工時長、壓力大，薪資卻不如預期，「忙季超級累，付出跟結果不成正比」、「唸這科系真的很厭世，又累又沒產值，也沒人重視」、「完全就是大學最苦讀的科系，出社會還是一樣苦，加班費能到五六萬已經很多，很多組還會砍加班費」。

根據104人力銀行「校系明燈圖鑑」統計，若人生重來，願意再次選讀會計系的比例約為43.8％。不過，也有網友認為，會計系出路多元，包含企業財會、經營分析、記帳事務所、公職或券商等領域，關鍵還是在個人規劃與取捨。

