學測開考前先「強氣」！ 臺南孔廟攜手泰山強氣泡水 為考生加持

學測前到全臺首學祈福，是許多考生迎戰考試的重要儀式。學測期間，臺南孔廟首度攜手泰山強氣泡水，推出以「考運強氣加持」為主軸的祈福活動，結合傳統儒風文化與品牌「強氣」概念，陪伴考生安定心緒，在重要考試關卡以最強狀態應試!

自1月6日至1月18日，前往臺南孔廟與最強孔子拍照打卡並領強氣泡水。

臺南市孔廟文化基金會執行長葉重利表示，學測將屆，建廟360年的孔廟始終靜默守護陪伴每位考生的努力。孔廟不是一座被觀看的古蹟，而是一種被時間悉心安置的脈動。文學家的凝視、藝術家的目光、以及臺南人最平凡求考試順遂的祈願，都在此各自找到安穩的位置。面對學測倒數的壓力，孔廟借鏡《論語》「工欲善其事，必先利其器」的智慧，提醒考試的準備不僅是技巧積累，更是一場心志的安頓。為此，今年特別精選一系列圍繞文化寓意的「應試祝福小物」，讓祝福不流於口號，而能被握在手裡、放在心中。例如：能鎮定心緒的「文昌石」、寓筆意路不止的「魁星筆」，以及能加持考運的「考的都會—祈福御守」，祝福考生在考場上心穩筆順，讓靈感在關鍵時刻湧現。

臺南孔廟攜手泰山強氣泡水為學子考運加持! (圖為文化基金會執行長葉重利)。

為了讓這份文化祝福更貼近年輕世代，臺南孔廟今年也特別邀請國民品牌「泰山企業」共同響應這場文化應援。自 1 月 6 日至 1 月 18 日，共同合作推出「考前強運儀式」，考生只要憑應考證明至臺南孔廟紀念品服務部，即可免費領取「泰山強運氣泡水」乙瓶。將「氣泡」與「運氣」結合，鼓勵學子先拿取獨家限量祈福卡寫下心願，再至大成殿拜孔子、以成書院拜五文昌，以及至文昌閣拜魁星，完成「憑證領氣、寫下強願、一鼓作氣」的三部曲，透過5GV超強氣量帶來的清爽暢快感，讓氣泡在口中綻放，不只是提神的瞬間，更象徵著為自己注入一份「我已準備好」的信念，為考生注入強勢考運，在重要考試時刻進入最強應試狀態。誠摯邀請所有考生與市民，在 2026 年走進孔廟，在至聖先師的見證下，從從容容上場，氣定神閒的迎接屬於自己的重要時刻。

學測前到全臺首學拜孔子，讓考生把心安好，強運上場！

