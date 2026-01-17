學測首日新北1.7萬人應試 數學A、自然缺考886人

115學年度大學入學學科能力測驗於17日登場，新北巿境內設有11個考場，共計有1萬7915名考生報考。（圖／新北市教育局）

115學年度大學入學學科能力測驗於17日登場，新北巿境內設有11個考場，共計有1萬7915名考生報考。今日考科為數學A及自然2科，新北市考場缺考人數共886人次，其中數學A缺考人數計399人，自然科缺考人數計487人，新北市各考場流程順暢，整體秩序良好。

教育局指出，今日新北市考場未發生重大違規事件，相關違規樣態以一般性狀況為主，如手機鈴聲響起、考試結束鈴聲響畢仍繼續作答、臨時置物區手機發出聲響，以及未攜帶有效身分證件等。均已由監考人員依規定完整登記，後續將送交大學入學考試中心召開會議審議，並依試場規則處理，確保考試公平性與一致性。

教育局表示，學科能力測驗尚有2日考程，18日將考英文、國文綜合能力測驗及國文寫作，19日則為數學B及社會科。教育局已請各考場持續加強考試動線、環境巡查與應變整備，確保考生能在安全、安定的環境中專心應試。

教育局提醒考生，後續考程務必提早出門，留意交通與天候狀況，並再次確認攜帶有效身分證件及符合規定的應試用品，遵守大考中心各項考試規範，以穩定心情、發揮實力，順利完成考試。

