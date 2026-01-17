學測首日桃園6人違規 3人未帶證件 飲水、嚼口香糖樣樣來

學測第一天結束，桃園市桃園考區由長庚大學負責，校方指出，早上數學A有4人違規，其中3人未拿有效證件應試，也未在規定時間內送達，1人考試中飲水。下午自然2人違規，1人嚼口香糖、1人鈴響未停止作答。

學測桃園考區總幹事、長庚大學教務長陳光武表示，桃園考區有4個考場，分別在武陵高中、桃園高中、北科附工、陽明高中。其中數學A應到4368人，缺考94人，其中4人違規，3人沒有拿有效證件應試，也未在規定時間送達，1人在考試中飲水。至於下午自然應到3738人，缺考98人。1人嚼口香糖、1人鈴響未停止作答。

學測第一天結束，桃園市桃園考區由長庚大學負責，考場分別在武陵高中、桃園高中、北科附工、陽明高中，桃園警分局也派遣警力進行考場安全維護，並疏導交通。（翻攝照片）

桃園警分局也派遣警力，設置機動派出所，進行考場安全維護，並疏導交通。

