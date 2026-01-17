學測首日結束！考生稱數A「大魔王」 哀號：寫不完

台北市 / 綜合報導

一年一度的學測今（17）日登場！第一天有數學A、自然2個考科，只是部分考生們看起來有點苦惱，因為今年的數學試題，有幾題被稱為大魔王，計算量大、解題概念又比較少見，還因為計算卡關，很多人差點寫不完！數學老師也建議，通常考試時要有策略性作答，例如適當放棄困難題目、預留時間檢查，或是把多選題放最後做，都是增加得分的技巧。

學測考生說：「基本上是滿級分啦，根本就是幼稚園題目，我是社會組的，我都不會寫，我就只是猜一猜。」學測戰士上戰場，第一天結束走出考場，有些人臉上一陣迷茫，畢竟第一科就遇見大魔王，學測考生說：「數學超難，根本看不懂，均標就差不多了，均標就要偷笑了，數學，我沒有寫不完的問題，因為我不會。」

廣告 廣告

誰都可能背叛你，只有數學不會，因為不會就是不會，部分考生哀號，100分鐘不夠用根本寫不完，不過依舊有人提早交卷，學測考生說：「很簡單，他說一小時可以出來，我就出來了，跟模擬考比的話，比較簡單，題目很少，只有大概四五頁而已，我三十分鐘寫完啊，他們說B跟E比較容易中。」

之所以能光速結束，原來是托「民間神秘力量」的福，不過無論是用猜的用算的，老師點出最後的題組題，通常是最多考生卡關的，用向量外接處理平行六面體，計算量大還得用三倍角公式，但平常較少接觸類似概念，自然得花更多時間解題，想拿分也不是那麼容易。

台北市立松山高中數學老師簡廷豐說：「有一些題目，他們可能要適當地去，調整因應的策略，例如適當地放棄，或者預留時間檢查，我通常建議到說，學生他們在考試的時候，應該比較傾向最後，才來寫多重選擇題。」

老師加碼提醒多選題，通常文字敘述長計算更複雜，不過整體而言數學A的考題，「由易而難」排列鑑別度高，還以發財金網遊道具入題，看得出出題者的用心，不過現階段考生恐怕顧不了，只盼著接下來的科目，要靠實力運氣雙雙開外掛，會的全寫對不會的都猜對。

原始連結







更多華視新聞報導

學測首考科數學A落幕 北市考生反應不一

114學年分科測驗新增數乙 安排第2天下午考

學測自然取材生活化 半導體晶片製程、地震入題

